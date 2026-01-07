Hoy No Circula 7 de enero 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

Si planeas usar tu auto este miércoles 7 de enero de 2026, es momento de revisar si te toca quedarse en casa. El programa Hoy No Circula opera con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México, y no cumplirlo puede costarte una multa considerable.
La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas, así que organiza tu movilidad con anticipación.
Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
Multas por incumplir
Circular en un día restringido puede costarte entre 20 y 30 UMA, es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que emita la infracción.
-Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.
-Revisa los reportes de calidad del aire.
-Mantente atento a posibles contingencias ambientales que puedan modificar las restricciones.
Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas: también contribuye a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular. Tu bolsillo —y el ambiente— te lo agradecerán.