CDMX

Hoy No Circula 7 de enero 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

El programa busca fomentar la movilidad responsable y reducir la contaminación, protegiendo la salud de los habitantes.
mié 07 enero 2026 03:02 AM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula restringe la circulación de ciertos vehículos para mejorar la calidad del aire. (Jeff Greenberg/Universal Images Group via Getty)

Si planeas usar tu auto este miércoles 7 de enero de 2026, es momento de revisar si te toca quedarse en casa. El programa Hoy No Circula opera con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México, y no cumplirlo puede costarte una multa considerable.

La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas, así que organiza tu movilidad con anticipación.

¿Qué autos no pueden circular hoy?

De acuerdo con el calendario oficial , este miércoles deben suspender su circulación:

-Vehículos con holograma 1 o 2

-Autos con engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu vehículo cumple alguna de estas condiciones, lo recomendable es evitar encenderlo para no exponerte a sanciones económicas.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

Tienen libre circulación:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este miércoles no se activa el Doble Hoy No Circula, ya que no hay contingencia ambiental en el Valle de México. El programa opera de manera habitual.

¿Dónde aplica la medida?

En la Ciudad de México, las 16 alcaldías están sujetas al programa.

En el Estado de México, los municipios son:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede costarte entre 20 y 30 UMA, es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que emita la infracción.

Recomendaciones para automovilistas

-Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

-Revisa los reportes de calidad del aire.

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales que puedan modificar las restricciones.

Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas: también contribuye a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular. Tu bolsillo —y el ambiente— te lo agradecerán.

