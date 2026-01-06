Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 6 de enero de 2026: así funciona este martes por Día de Reyes Magos en CDMX y Edomex

Cumplir con las restricciones contribuye a disminuir la contaminación, protege la salud y facilita una movilidad más segura y ordenada en la región.
mar 06 enero 2026 05:22 AM
Hoy No Circula Sabatino
El Hoy No Circula limita la circulación de ciertos vehículos para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. (Graciela López Herrera)

Si planeas salir este martes 6 de enero de 2026, Día de Reyes, es importante considerar que el programa Hoy No Circula está vigente en toda la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida opera de 5:00 a 22:00 horas y su objetivo es reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire.

Autos que no pueden circular este martes 6 de enero

De acuerdo con el calendario oficial , no podrán circular los vehículos con:

-Terminación de placa 7 u 8

-Engomado rosa

-Holograma 1 o 2

Hoy No Circula Martes
hoy no circula cdmx (Came)

Vehículos que sí pueden circular

Quedan exentos del programa:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

U-nidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este martes no se activa el Doble Hoy No Circula, ya que esta medida solo se aplica durante contingencias ambientales. La restricción que opera corresponde únicamente al calendario regular.

¿Dónde aplica el programa?

El programa es obligatorio en 16 alcaldías de la CDMX y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Las multas

Conducir en un día restringido puede derivar en multas que van de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que imponga la sanción.

Recomendaciones para automovilistas

Para evitar sanciones y contribuir al cuidado del medio ambiente, se sugiere:

-Consultar el calendario oficial antes de salir

-Revisar diariamente los reportes de calidad del aire

-Mantenerse atento ante posibles contingencias ambientales

Seguir estas indicaciones no solo te ayudará a planear mejor tus traslados, sino que también contribuirá a mejorar la calidad del aire en el Valle de México y a proteger la salud de todos los que viven en la región.

