Hoy No Circula 6 de enero de 2026: así funciona este martes por Día de Reyes Magos en CDMX y Edomex

Si planeas salir este martes 6 de enero de 2026, Día de Reyes, es importante considerar que el programa Hoy No Circula está vigente en toda la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.
La medida opera de 5:00 a 22:00 horas y su objetivo es reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire.
Autos que no pueden circular este martes 6 de enero
Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
Las multas
Conducir en un día restringido puede derivar en multas que van de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que imponga la sanción.
Para evitar sanciones y contribuir al cuidado del medio ambiente, se sugiere:
-Consultar el calendario oficial antes de salir
-Revisar diariamente los reportes de calidad del aire
-Mantenerse atento ante posibles contingencias ambientales
Seguir estas indicaciones no solo te ayudará a planear mejor tus traslados, sino que también contribuirá a mejorar la calidad del aire en el Valle de México y a proteger la salud de todos los que viven en la región.