Hoy No Circula 6 de enero de 2026: así funciona este martes por Día de Reyes Magos en CDMX y Edomex

Autos que no pueden circular este martes 6 de enero

De acuerdo con el calendario oficial , no podrán circular los vehículos con:

-Terminación de placa 7 u 8

-Engomado rosa

-Holograma 1 o 2

hoy no circula cdmx (Came)

Vehículos que sí pueden circular

Quedan exentos del programa:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

U-nidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este martes no se activa el Doble Hoy No Circula, ya que esta medida solo se aplica durante contingencias ambientales. La restricción que opera corresponde únicamente al calendario regular.

¿Dónde aplica el programa?

El programa es obligatorio en 16 alcaldías de la CDMX y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Las multas

Conducir en un día restringido puede derivar en multas que van de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que imponga la sanción.

Recomendaciones para automovilistas

Para evitar sanciones y contribuir al cuidado del medio ambiente, se sugiere:

-Consultar el calendario oficial antes de salir

-Revisar diariamente los reportes de calidad del aire

-Mantenerse atento ante posibles contingencias ambientales

Seguir estas indicaciones no solo te ayudará a planear mejor tus traslados, sino que también contribuirá a mejorar la calidad del aire en el Valle de México y a proteger la salud de todos los que viven en la región.