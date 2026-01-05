Ya empezaron los descuentos del predial y agua en CDMX en 2026: de cuánto son y cómo pagar menos

Descuentos para predial 2026 en CDMX

La SAF informó que en el caso del impuesto obligatorio para las personas propietarias de bienes inmuebles, a partir del 1 de enero se establecerá una cuota fija bimestral de 68 pesos cuando el inmueble de uso habitacional no exceda de la cantidad de 2,808,466 pesos.

Cuando las propiedades excedan de este monto, tendrán acceso a un descuento del 30% dependiendo el valor catastral.

Además, si se paga en enero, se obtendrá un descuento de 8%, y de 5% en febrero por el pago anual anticipado, si la ciudadanía pertenece a los siguientes grupos:

- Adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos;

- Madres solteras;

- Mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar, viudas, cónyuges supervivientes del propietario;

- Huérfanos pensionados;

- Jubilados o pensionados por riesgo de trabajo e invalidez;

- Personas con discapacidad permanente;

- Personas de 60 años y más.

Con el pago anual anticipado de predial, que este 2026 sea #TuMejorAñoFiscal.

✅ Ahorra un 8% en enero

✅ Paga en febrero y ahorra 5%

— Secretaría de Administración y Finanzas Cd. de Méx (@Finanzas_CDMX) January 4, 2026

Agua 2026 en CDMX

En el rubro de agua, se aplicará una reducción de 50% de la cuota bimestral por concepto de derechos por el suministro del líquido a las personas propietarias de inmuebles que pertenezcan a grupos vulnerables.

¿Dónde puedo pagar?

En CDMX, existen más de 8,800 puntos de cobro disponibles y autorizados para realizar tus pagos de manera presencial, que incluye tiendas de conveniencia, departamentales y de autoservicio, farmacias, instituciones bancarias, kioscos y Tesomóvil.

Puedes consultar las direcciones según el tipo de establecimiento o por alcaldía :

Kioscos . Atención: lunes a domingo de 09:00 a 20:00 horas.

Tesorería Express . Atención: lunes a domingo de 09:00 a 21:00 horas.

Cajero Digital de la Tesorería. Atención: lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Administraciones tributarias . Atención: lunes a viernes de 08:30 a 15:00 horas.

Contributel. Atención: lunes a domingo de 09:00 a 20:00 horas.

Centros de Servicio . Atención: lunes a domingo de 09:00 a 21:00 horas.

Tesomóvil. Atención: lunes a viernes, con ubicación itinerante.

Admistraciones auxiliares . Atención: lunes a viernes de 08:30 a 15:00 horas.

Derechos de agua. Atención: lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.

En caso de preferir el pago en línea, se puede realizar desde el sitio web con los siguientes enlaces:

Predial: https://ovica.finanzas.cdmx.gob.mx/adeudos

Servicio de agua: https://aplicaciones.sacmex.cdmx.gob.mx/fut/

También se puede realizar desde la aplicación móvil Tesorería CDMX, para realizar pagos las 24 horas en los 365 días del año disponible en Google Play y App Store.

Paga tus deudas de predial y agua con descuentos

En el caso de la población que cuente con adeudos en el pago del impuesto predial o de suministro de agua, la CDMX también tiene planes para apoyar a su regularización sin afectar a la economía familiar.

De acuerdo con una propuesta en el Paquete Económico 2026, la capital contempla condonación del 100% de multas y recargos relacionados por estos dos conceptos. Es decir, se eliminarán los montos adicionales a la deuda inicial de predial o agua por no pagar a tiempo.

Esto significa que la persona contribuyente deberá cubrir la cantidad principal que determine la autoridad para acceder al beneficio. El Gobierno de la CDMX estima que con esta estrategia podrá apoyar a 2.4 millones de cuentas en la Ciudad de México, principalmente aquellas con adeudos prolongados derivados de multas y recargos.

Las personas que podrán acceder a esta modalidad serán las propietarias de viviendas y pequeños negocios que mantengan adeudos en el predial y el servicio de agua, que estén en rasgos catastrales A, B, C y D, y podrán pagar cuotas únicas de 1,000 o 2,000 pesos para liquidar deudas históricas.

Para más detalles, lee: ¿Le debes predial a CDMX? En 2026 podrías borrar multas y recargos con 1,000 pesos