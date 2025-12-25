Navidad bajo arresto: 73 personas terminan en El Torito por manejar alcoholizadas en CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 73 personas debieron cumplir con el arresto administrativo inconmutable -que puede ir de 20 a 36 horas- y 72 vehículos fueron remitidos al corralón entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre.

Los conductores sancionados por no pasar la prueba de alcohol -cuyo límite es de 0.4 miligramos por litro de aire respirado- recibieron un menú especial navideño en El Torito, sin embargo también tuvieron que pagar el arrastre de sus vehículos y los días de corralón.

En casos de reincidencia, daños a otras personas o a propiedad ajena, a los infractores se les puede sumar una multa de 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivalen a alrededor de 6,788 pesos para este 2025, así como ser penalizados en puntos en su licencia de conducir.

La Secretaría de Seguridad capitalina a través del Programa Conduce Sin Alcohol 'Jornadas Decembrinas' ha realizado 236,442 pruebas AlcoStop (ambiente interior del vehículo) y 2,759 pruebas de alcoholemia (aire espirado).

Un total de 850 conductores superaron el límite permitido y 839 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular del 12 al 24 de diciembre.

La aplicación de este programa en las 16 alcaldías continuará hasta el próximo 11 de diciembre.