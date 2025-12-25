Un total de 73 personas pasaron la Nochebuena y la Navidad en el Centro de Sanciones Administrativas de la Ciudad de México, mejor conocido como 'El Torito', ubicado en Aquiles Serdán esquina Lago Gascasónica, colonia Huichapan Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo.
Navidad bajo arresto: 73 personas terminan en El Torito por manejar alcoholizadas en CDMX
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 73 personas debieron cumplir con el arresto administrativo inconmutable -que puede ir de 20 a 36 horas- y 72 vehículos fueron remitidos al corralón entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre.
Los conductores sancionados por no pasar la prueba de alcohol -cuyo límite es de 0.4 miligramos por litro de aire respirado- recibieron un menú especial navideño en El Torito, sin embargo también tuvieron que pagar el arrastre de sus vehículos y los días de corralón.
En casos de reincidencia, daños a otras personas o a propiedad ajena, a los infractores se les puede sumar una multa de 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivalen a alrededor de 6,788 pesos para este 2025, así como ser penalizados en puntos en su licencia de conducir.
La Secretaría de Seguridad capitalina a través del Programa Conduce Sin Alcohol 'Jornadas Decembrinas' ha realizado 236,442 pruebas AlcoStop (ambiente interior del vehículo) y 2,759 pruebas de alcoholemia (aire espirado).
Un total de 850 conductores superaron el límite permitido y 839 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular del 12 al 24 de diciembre.
La aplicación de este programa en las 16 alcaldías continuará hasta el próximo 11 de diciembre.