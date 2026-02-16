“La estrategia de seguridad en la ciudad está funcionando”, afirma Clara Brugada

“La estrategia de seguridad en la ciudad está funcionando, recordemos que una estrategia muy importante es policía cercana a la gente, la segunda es el patrullaje territorial con el incremento de las patrullas que hicimos en el 2025.

“Hay en la Ciudad de México más justicia y menos impunidad, hoy tenemos menos delitos y más ordenes de aprehensión”, dijo la mandataria capitalina.

En cuanto a homicidios dolosos, el promedio de enero de 2026 se mantuvo en 1.9 por día, similar al de enero de 2025. Sin embargo, esta cifra representa una notable disminución en comparación con el promedio de 2019, cuando se registraron 4.3 asesinatos diarios.

Delitos con disminución en enero de 2026 vs enero de 2025

37% menos en robo de vehículos con y sin violencia

53% menos robo de autopartes

16% menos robo a personas en espacios públicos

Aunque en enero de 2026 se registró una disminución en los delitos de alto impacto en todas las alcaldías de la Ciudad de México en comparación con el mismo mes de 2025, las alcaldías que experimentaron la mayor reducción fueron Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón. Por otro lado, las alcaldías con una menor variación en los delitos fueron Benito Juárez, Cuauhtémoc y Milpa Alta.

Cuajimalpa: -42.1%

Gustavo A. Madero: -35.5%

Álvaro Obregón: -33.8%

Azcapotzalco: .32.5%

Xochimilco: -30.6%

Miguel Hidalgo: -27.4%

Tláhuac: -26.6%

Tlalpan: -24.2%

Venustiano Carranza: -24.1%

Coyoacán: -23.2%

Magdalena Contreras: -20%

Iztacalco: -17.5%

Iztapalapa: -15.4%

Milpa Alta: -14.3%

Cuauhtémoc: -12.5%

Benito Juárez: -9.5%