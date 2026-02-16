Publicidad

CDMX

“La estrategia de seguridad en la ciudad está funcionando”, afirma Clara Brugada

En enero, los delitos de alto impacto en la CDMX disminuyeron de 58.9 a 47.6 diarios en comparación con 2025. Las alcaldías con más reducción fueron Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón.
lun 16 febrero 2026 04:47 PM
informe seguridad enero 2026 cdmx.jpeg
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó junto al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez y la titular de la Fiscalía General de Justicia, Bertha Alcalde, los resultados en seguridad a enero de 2026 en la Ciudad de México. (Foto: Gobierno CDMX)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que enero de 2026 es el mes con los mejores resultados en términos de seguridad en la Ciudad de México en los últimos 11 años.

El promedio de delitos de alto impacto registrados durante este mes fue de 47.6 diarios, una cifra significativamente menor que los 58.9 reportados en enero de 2025, y muy por debajo de los 131 delitos diarios registrados en el mismo mes de 2019. Esta reducción refleja una disminución del 19% en comparación con el año anterior y del 68% en comparación con 2019 en cuanto a los delitos de alto impacto.

“La estrategia de seguridad en la ciudad está funcionando, recordemos que una estrategia muy importante es policía cercana a la gente, la segunda es el patrullaje territorial con el incremento de las patrullas que hicimos en el 2025.

“Hay en la Ciudad de México más justicia y menos impunidad, hoy tenemos menos delitos y más ordenes de aprehensión”, dijo la mandataria capitalina.

En cuanto a homicidios dolosos, el promedio de enero de 2026 se mantuvo en 1.9 por día, similar al de enero de 2025. Sin embargo, esta cifra representa una notable disminución en comparación con el promedio de 2019, cuando se registraron 4.3 asesinatos diarios.

Delitos con disminución en enero de 2026 vs enero de 2025

  • 37% menos en robo de vehículos con y sin violencia
  • 53% menos robo de autopartes
  • 16% menos robo a personas en espacios públicos

Aunque en enero de 2026 se registró una disminución en los delitos de alto impacto en todas las alcaldías de la Ciudad de México en comparación con el mismo mes de 2025, las alcaldías que experimentaron la mayor reducción fueron Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón. Por otro lado, las alcaldías con una menor variación en los delitos fueron Benito Juárez, Cuauhtémoc y Milpa Alta.

Cuajimalpa: -42.1%

Gustavo A. Madero: -35.5%

Álvaro Obregón: -33.8%

Azcapotzalco: .32.5%

Xochimilco: -30.6%

Miguel Hidalgo: -27.4%

Tláhuac: -26.6%

Tlalpan: -24.2%

Venustiano Carranza: -24.1%

Coyoacán: -23.2%

Magdalena Contreras: -20%

Iztacalco: -17.5%

Iztapalapa: -15.4%

Milpa Alta: -14.3%

Cuauhtémoc: -12.5%

Benito Juárez: -9.5%

