Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

El 1 de enero arranca la nueva separación de residuos en CDMX, anuncia Brugada

El Gobierno de Ciudad de México busca reducir 50% la basura que llega a los rellenos sanitarios, por lo cual lanzó una campaña sobre la importancia de la separación de los residuos desde los hogares.
dom 30 noviembre 2025 06:03 PM
separación de basura cdmx.jpeg
Clara Brugada, jefa de Gobierno, dio arranque a la campaña ‘Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar’ para preparar a los habitantes de CDMX para el nuevo esquema de separación de basura que comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2026. (Foto: Gobierno CDMX)

Desde el 1 de enero en la Ciudad de México la recolección de residuos se hará separada entre orgánicos e inorgánicos, por lo cual la jefa de Gobierno, Clara Brugada, arrancó ‘Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar’, una campaña para concientizar durante diciembre a las y los capitalinos sobra la importancia de la separación de residuos.

“Los impulso y convoco a la ciudadanía, a los capitalinos, para que el próximo año a partir del 1 de enero –que por cierto para estas fechas de Navidad y Año Nuevo se producen muchos residuos– empecemos a cambiar los hábitos, empecemos a pensar que no tenemos que contaminar”, dijo al presentar la campaña en el Parque Ecológico Xochimilco.

Publicidad

La mandataria señaló que a diario se recolectan en la ciudad 8,500 toneladas de residuos, de los cuales el 56% es orgánico –por ejemplo, restos de comida y jardinería– mientras que 22% es inorgánico reciclable como plástico, vidrio y cartón.

Brugada aseveró que el objetivo para 2030 es reducir en 50% la cantidad de residuos que terminan en rellenos sanitarios. Para ello, comentó, es necesaria la correcta separación de los residuos desde los hogares.

¿Cómo será la recolección de basura en 2026 en CDMX?

Los residuos orgánicos e inorgánicos se recolectarán en días diferentes de la semana:

- Lunes, miércoles, viernes y domingo: inorgánicos reciclables (plástico, vidrio, cartón, etc.) e inorgánicos no reciclables (papel higiénico, toallas sanitarias, pañales, etc.). Cada tipo de residuo inorgánico deberá recolectarse de forma separada, no mezclados, ya que esto contamina e impide el reciclaje.

- Martes, jueves y sábados: desechos orgánicos (comida, residuos de jardinería, etc.).

La jefa de Gobierno indicó que se destinaron este 2025 150 millones de pesos para poner a funcionar la planta de transformación de residuos a composta en el Bordo Poniente, la cual se prevé que comenzará a operar de nuevo en enero.

A la par se prepara la instalación de dos nuevas plantas de composta en 2026 y dos más en 2027, para contar con un total de cinco plantas que procesen residuos orgánicos.

“Vemos que es necesario tener más plantas de lo orgánico a composta, por lo tanto el próximo año se van a comprar estas plantas para la zona sur-oriente de la Ciudad de México, es decir, para que podamos desde acá, desde estas zonas, ir transformando lo orgánico”, sostuvo Brugada.

Te puede interesar:

tecnosuelos-bosque-chapultepec-cdmx.jpg
CDMX

Cascajo y desechos se convierten en tecnosuelos para el Bosque de Chapultepec y camellones de CDMX

Se planea también destinar 200 millones de pesos para la compra de nuevos camiones de limpia en el proyecto de Presupuesto 2026 para la ciudad, con el fin de que, por cada camión nuevo que adquiera una alcaldía, el gobierno de la ciudad ponga otro.

De acuerdo con Brugada, se destinarán en el próximo par de años 500 millones de pesos para reducir los residuos en la ciudad que llegan a rellenos sanitarios.

“No queremos que el planeta siga siendo la víctima de todo lo que hacemos diariamente sin pensarlo, sin razonar que los residuos que dejamos, si no los separamos, si no los transformamos, si no los atendemos, estamos dañando al planeta, a la tierra, al agua”, afirmó la jefa de Gobierno.

Publicidad

Tags

Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad