El 1 de enero arranca la nueva separación de residuos en CDMX, anuncia Brugada

La mandataria señaló que a diario se recolectan en la ciudad 8,500 toneladas de residuos, de los cuales el 56% es orgánico –por ejemplo, restos de comida y jardinería– mientras que 22% es inorgánico reciclable como plástico, vidrio y cartón.

Brugada aseveró que el objetivo para 2030 es reducir en 50% la cantidad de residuos que terminan en rellenos sanitarios. Para ello, comentó, es necesaria la correcta separación de los residuos desde los hogares.

¿Cómo será la recolección de basura en 2026 en CDMX?

Los residuos orgánicos e inorgánicos se recolectarán en días diferentes de la semana:

- Lunes, miércoles, viernes y domingo: inorgánicos reciclables (plástico, vidrio, cartón, etc.) e inorgánicos no reciclables (papel higiénico, toallas sanitarias, pañales, etc.). Cada tipo de residuo inorgánico deberá recolectarse de forma separada, no mezclados, ya que esto contamina e impide el reciclaje.

- Martes, jueves y sábados: desechos orgánicos (comida, residuos de jardinería, etc.).

La jefa de Gobierno indicó que se destinaron este 2025 150 millones de pesos para poner a funcionar la planta de transformación de residuos a composta en el Bordo Poniente, la cual se prevé que comenzará a operar de nuevo en enero.

A la par se prepara la instalación de dos nuevas plantas de composta en 2026 y dos más en 2027, para contar con un total de cinco plantas que procesen residuos orgánicos.

“Vemos que es necesario tener más plantas de lo orgánico a composta, por lo tanto el próximo año se van a comprar estas plantas para la zona sur-oriente de la Ciudad de México, es decir, para que podamos desde acá, desde estas zonas, ir transformando lo orgánico”, sostuvo Brugada.

Se planea también destinar 200 millones de pesos para la compra de nuevos camiones de limpia en el proyecto de Presupuesto 2026 para la ciudad, con el fin de que, por cada camión nuevo que adquiera una alcaldía, el gobierno de la ciudad ponga otro.

De acuerdo con Brugada, se destinarán en el próximo par de años 500 millones de pesos para reducir los residuos en la ciudad que llegan a rellenos sanitarios.

“No queremos que el planeta siga siendo la víctima de todo lo que hacemos diariamente sin pensarlo, sin razonar que los residuos que dejamos, si no los separamos, si no los transformamos, si no los atendemos, estamos dañando al planeta, a la tierra, al agua”, afirmó la jefa de Gobierno.