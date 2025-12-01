CDMX recaudará 1,000 millones de pesos por turistas en Mundial 2026

Estos ingresos provendrán del Impuesto por Prestación de Servicios de Hospedaje, el cual se estima crecerá en un 15.1% respecto al 2025, esto es 141.8 millones de pesos más que lo proyectado para el año anterior.

Los recursos se canalizarán al Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México (FOMIX) y serán usados no solo a promoción turística, sino para inversión pública que mejore las condiciones de la ciudad tanto para las y los turistas durante su estancia como para las y los capitalinos durante los próximos años.

“En 2026, el FOMIX continuará siendo una herramienta clave para financiar proyectos estratégicos en materia de infraestructura pública y movilidad”, indica el proyecto de Presupuesto 2026.

Entre los proyectos que se financian a través de este fondo actualmente se encuentran:

Compra de 17 trenes articulados nuevos y remodelación de estaciones del Tren Ligero de Tasqueña a Xochimilco

Construcción de la Línea 14 Universidad–Huipulco del Trolebús, que unirá el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) con la estación Universidad de la Línea 3 del Metro.

Iluminación de calles del Centro Histórico, la iluminación artística de edificios emblemáticos, el balizamiento y señalización vial vinculados al Mundial 2026.

Instalación de un mercado y bici estacionamiento en el CETRAM Huipulco.

El FOMIX proyecta una inversión total de 4,000 millones de pesos, en la cual se incluye los 1,079.4 millones de pesos proyectados por el impuesto de hospedaje para el próximo año, de acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos.

Se espera la llegada de cinco millones de turistas a México para el Mundial, de los cuales alrededor de 2.5 se concentrarán en la Ciudad de México, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo federal.

El próximo año la capital será la sede de cinco partidos, incluyendo el juego inaugural, entre el 11 de junio y el 5 de julio.