Diputadas se agreden físicamente durante discusión sobre extinción de InfoCDMX

🚨 Diputadas morenistas GOLPEARON a las diputadas @DanyAlvarezca y @ClaudiaPerezmx en el Congreso CDMX.



En medio de la intentona de Morena por terminar de sepultar la transparencia y concentrar en una sola persona el poder absoluto de decidir que se transparenta y que no, los… pic.twitter.com/D2dVOCLzL4 — Luisa Gutierrez Ureña (@luisag_urena) December 15, 2025

La diputada panista Daniela Álvarez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, aseguró que morenistas incumplieron un acuerdo para que el órgano que sustituirá a InfoCDMX sea colegiado.

"Debe preveer mecanismos específicos para garantizar, primeramente, la imparcialidad, para garantizar la cercanía, para garantizar la eficiencia, la eficacia y la oportunidad en la atención de las ciudadanas y los ciudadanos, aquí nos quedaremos. No nos vamos a bajar de esta tribuna hasta que Morena cambie su postura", expuso Álvarez tras tomar tribuna y asegurar que no se movería.

Morenistas respondieron tratando de también hacerse de la tribuna del Congreso. La morenista Yuriri Ayala le pegó en la cabeza a Daniela Álvarez y le jaló el cabello. La diputada Claudia Pérez se integró al choque y también jaloneó del pelo a Yuriri.

Ante este enfrentamiento entre estas diputadas locales, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, intervino para tratar de calmarlas y de separarlas, pues estaban sujetas del cabello.

En lo que sucedía esto, otros panistas subieron a la tribuna con carteles en los que se leían: “Morena destructor de instituciones”, “No a la extinción del INFOcdmx”.

Ante el conflicto, frenaron la sesión.

"Les pido un receso de hasta cinco minutos. Compañeras y compañeros, les ruego, por favor, mantener la cordura, están siendo dañadas las instalaciones de este recinto y ha habido ataques a legisladores y legisladoras”, dijo Sesma.

La reforma es una iniciativa de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en la que se elimina de la Constitución local al Instituto de Transparencia como organismo autónomo.

A decir de los diputados morenistas, el InfoCDMX no desaparece, sino se transforma, ya que se convierte en un órgano desconcentrado y será parte de la Secretaría de la Contraloría, por lo que se encargará de tutelar los derechos de protección de datos personales y el acceso a la información.

En esta propuesta se da un plazo de 180 días para adecuar las leyes secundarias, en el que se da vida al nuevo ente de transparencia, por lo que se espera que esto suceda en febrero del próximo año.