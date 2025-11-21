Publicidad

CDMX

La CDMX prevé recaudar 1,500 mdp en 2026 por ampliación de licencia permanente

La Secretaría de Finanzas confirmó que la licencia permanente no tendrá actualizaciones en 2026, por lo que se mantendrá en 1,500 pesos el costo para obtener este documento.
vie 21 noviembre 2025 11:23 AM
citas-licencia-permanente-cdmx
Se habilitarán macromódulos para atender la demanda de trámites para la licencia de conducir permanente en CDMX. En la imagen, Juan Pablo de Botton Falcón, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, y Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México. (X @ClaraBrugadaM)

Tras anunciar la ampliación del programa de licencia permanente para 2026, el Gobierno capitalino estima recaudar otros 1,500 millones de pesos por la emisión de este documento oficial, recurso que se empleará en el fortalecimiento de la red ciclista, acciones en materia de movilidad y para la seguridad vial de los capitalinos.

Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, explicó en entrevista para Expansión Política que la decisión de ampliar la emisión de licencias permanentes respondió a la alta aceptación de los capitalinos registrada entre el 16 de noviembre de 2024 y el 16 de noviembre de 2025.

El funcionario detalló que, solo en el primer año del programa, se superó la meta de un millón de documentos emitidos y se alcanzó una recaudación de 2,341.7 millones de pesos.

“Ya tenemos al 16 de noviembre un millón, 390,606 licencias permanentes emitidas, esto es un 40% más de la meta, aún cuando todavía quedan seis semanas para que termine el año”, afirmó.

De Botton añadió que en los últimos días la asistencia a los módulos de la tesorería y de la Secretaría de Movilidad aumentó hasta 60%, lo que generó largas filas debido a la cercanía del cierre del periodo originalmente previsto que era el 31 de diciembre de 2025, por lo que esta ampliación del programa, dará mayor tiempo para que los usuarios para realizar su trámite con la menor incomodidad posible

“Queremos darle tranquilidad a las y los capitalinos, de que si llegan a tener compromisos en diciembre o si no pueden ir a obtener su licencia en estas semanas pues lo puedan hacer durante el próximo año, esto fue por parte de la decisión”, dijo.

Más recursos para la CDMX

Juan Pablo de Botton adelantó que la ampliación del programa de licencia permanente, será incluido en el código fiscal, como parte del paquete económico 2026 que está por entregarse al Congreso de la Ciudad de México, el cual, espera que tenga aceptación por parte de todas las bancadas y asociaciones parlamentarias.

Dijo que la propuesta es que durante 2026 se tramite un millón de licencias permanentes, lo que equivale obtener 1,500 millones de pesos adicionales a los 2,341.7 millones ya obtenidos en el primer periodo.

“Todos estos recursos no tiene otro destino que no sea un fideicomiso específico para la seguridad vial, movilidad no motorizada y transporte público, conforme lo establecido en el código fiscal”, resaltó.

El funcionario aclaró que la licencia permanente no tendrá modificaciones o actualizaciones, por lo que en 2026 se mantendrá el costo de 1,500.

“Hay que recordar que los trámites son 100% gratuitos, solamente se paga el derecho en los lugares oficiales y algo muy importante, no hay otro tipo de pagos ni dentro, ni fuera de los módulos por obtener este documento”, enfatizó.

De Botton señaló que la digitalización de trámites y pagos avanza con rápidamente en la Ciudad de México, pues, tan solo en lo que va de 2025, 400,000 licencias permanentes se han gestionado a través del portal en línea o de la aplicación móvil, lo que equivale al 28% del total.

¿A donde van los recursos de la Licencia Permanente?

Juan Pablo de Botton explicó que todos los recursos obtenidos por la licencia permanente, van directamente a un fideicomiso, los cuales ya tienen un destino etiquetado específico como:

- Expansión de Ecobici con 600 nuevas cicloestaciones

- Intervención en 66 cruces seguros para entornos escolares

- Mejoramiento de 116 cruces peatonales

- Fortalecimiento de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) con la compra de 100 autobuses eléctricos y la habilitación de circuitos locales para zonas periféricas, pueblos y barrios originarios

- Modernización de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM)

