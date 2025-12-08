El simbolismo bíblico detrás del diseño circular de la Basílica de Guadalupe y qué significa para la fe católica

¿Por qué la Basílica de Guadalupe es circular?

Su forma tiene su origen en las sagradas escrituras, ya que pretende simbolizar la carpa que alberga el Arca de la Alianza que es una especie de cofre de aproximadamente 45 centímetros, hecha de madera, revestida por dentro y por fuera con oro. Cuenta con dos imágenes de querubines también de oro macizo, uno frente al otro, con las alas extendidas de modo que cubrieran ambos lados del propiciatorio.

De acuerdo con el medio especializado ACI Prensa, este artículo estaba destinado en un principio para albergar las leyes divinas, como los 10 mandamientos; sin embargo, hay diferentes interpretaciones.

Forma de la Arca de la Alianza. (Foto: ACI Prensa )

La estructura de la Nueva Basílica de Guadalupe es lo que sostiene el techo recubierto por láminas de cobre que han dado como resultado su característico color verde. El edificio también se sostiene sobre 344 pilotes de control.

La estructura circular también permite que la imagen de la Virgen de Guadalupe pueda ser apreciada casi desde cualquier lugar, ya que la imagen está detrás del altar, y debajo de una cruz.

También cuenta con una pasarela automática para que los devotos puedan avanzar rápidamente, permitiendo que un mayor número pueda admirarla de cerca.

El recinto religioso fue reconocido como Santuario Nacional por la Conferencia del Episcopado Mexicano el 17 de noviembre de 1983.

El recinto religioso está ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero. (Foto: Facebook Basílica de Guadalupe CDMX)

Prevén derrama económica de 21,700 mdp

La Nueva Basílica de Guadalupe es el recinto religioso más visitado del mundo con aproximadamente 30 millones de visitantes al año; por lo que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estima que, con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, el turismo religioso generará una derrama económica superior a 21,700 millones de pesos en todo el país, alrededor de 8.5% más que en 2024.

Se prevé que la derrama económica de estas celebraciones se concentre principalmente en servicios de hospedaje y transporte; comercio de artículos religiosos, artesanías, ropa, calzado y regalos; así como en el consumo de alimentos y bebidas en negocios formales y populares.

“Para miles de micro, pequeñas y medianas empresas, estos días representan una de las temporadas más importantes del año”, destacó el organismo empresarial en un comunicado.