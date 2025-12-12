Ciudad de México arranca programa ''Conduce Sin Alcohol'' decembrino

Brugada reportó que el programa funcionará las 24 horas del día en toda la Ciudad de México.

En el inicio de las celebraciones decembrinas, la funcionaria llamó a los ciudadanos a festejar, pero no conducir bajo los influjos de las bebidas alcohólicas para poder disfrutar de las fiestas y de la familia.

Gracias a este programa y otras medidas de seguridad vial, expuso, “se ha reducido en 78.2% los accidentes, los hechos de tránsito relacionados con el consumo del alcohol del 2003 al 2022 así como también los hechos de tránsito fatales disminuyeron 77%”.

Brugada destacó que la operación del programa tiene amplia participación de personal femenino.

“El 47 % de quienes operan el programa son mujeres, y la estructura de mando que dirige este programa, son mujeres, entonces es muy importante decir que el exitoso programa Conduce sin alcohol es operado y dirigido por mujeres”.

Expuso a los ciudadanos que hay alternativas para evitar ponerse en riesgo de sufrir un percance vial por culpa del alcohol: pueden utilizar a un conductor designado, quien no deba alcohol y conduzca, o, en su caso, recurrir a alternativas de transporte seguro disponibles en la ciudad.

“Disfruten sus fiestas, celebren, abracen a sus familias, compartan con sus amistades, celebren la vida, denle un beso a su madre, pero no conduzcan con alcohol. No ingieran bebidas alcohólicas y luego conduzcan sus vehículos, hay alternativas, pueden tener a lo que llamamos conductor designado o buscar un transporte seguro”, expuso.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad (SSC), Pablo Vázquez, destacó: “es un esfuerzo permanente de nuestra ciudad para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos y prevenir hechos de tránsito relacionados con consumo de alcohol”.

Informó que a partir de este viernes 12 de diciembre y hasta el 11 de enero de 2026 se instalarán módulos de inspección para prevenir hechos de tránsito relacionados con el consumo de alcohol.

Los módulos estarán distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y algunos de ellos estarán ubicados en las entradas y las salidas de la capital y en zonas con alta incidencia de siniestros viales.

Con el fin de cubrir todos esos puntos y colocarlos de manera estratégica, se contempla mil 300 puntos de revisión para prevenir accidentes viales, con una capacidad operativa de 500 elementos que estarán en su puesto las 24 horas.