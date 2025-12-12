Hoy No Circula Sabatino 13 de diciembre 2025: autos que descansan en CDMX y Edomex este segundo sábado del mes

El sábado suele ser el día perfecto para descansar, salir con la familia, ir al cine o reunirte con amigos. Pero antes de hacer planes en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene revisar el calendario del Hoy No Circula Sabatino de este 13 de diciembre. Ignorar la medida no solo puede arruinar tu fin de semana, también puede afectar tu bolsillo.
Las multas por incumplir el programa en 2025 son altas y aplican tanto en la capital como en el área metropolitana. Más allá de ser una regla vial, el Hoy No Circula busca reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Valle de México, protegiendo la salud de todos los habitantes.
Publicidad
¿Qué autos no pueden circular este sábado 13 de diciembre?
Además, desde el 1 de julio, el Hoy No Circula también opera en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para autos con hologramas 1 y 2. En estas regiones, las multas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
El esquema se organiza según el holograma y la terminación de la placa:
Holograma 2: No circula ningún sábado del mes.
Holograma 1:
Terminación impar → primer y tercer sábado del mes.
Terminación par → segundo y cuarto sábado del mes.
Quinto sábado del mes: Solo se restringen los vehículos con holograma 2 y las placas foráneas.
Antes de salir este sábado, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas, sino que también ayuda a mejorar la calidad del aire que respiramos todos los días.