Hoy No Circula Sabatino 13 de diciembre 2025: autos que descansan en CDMX y Edomex este segundo sábado del mes

¿Qué autos no pueden circular este sábado 13 de diciembre?

Según el calendario oficial , no podrán circular:

Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

Autos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa.

Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

El Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de vehículos, dependiendo del holograma y la placa (Came)

Vehículos que sí pueden circular

Autos con holograma 00 y 0, generalmente nuevos o de bajas emisiones.

Vehículos eléctricos o híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

Autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

¿Doble Hoy No Circula?

No habrá Doble Hoy No Circula este sábado. Esta medida solo se activa durante contingencias ambientales, cuando la calidad del aire se deteriora de forma considerable.

Dónde aplica la restricción

El programa se mantiene obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio, el Hoy No Circula también opera en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para autos con hologramas 1 y 2. En estas regiones, las multas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino

El esquema se organiza según el holograma y la terminación de la placa:

Holograma 2: No circula ningún sábado del mes.

Holograma 1:

Terminación impar → primer y tercer sábado del mes.

Terminación par → segundo y cuarto sábado del mes.

Quinto sábado del mes: Solo se restringen los vehículos con holograma 2 y las placas foráneas.

Antes de salir este sábado, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas, sino que también ayuda a mejorar la calidad del aire que respiramos todos los días.