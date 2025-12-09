Hoy No Circula 9 de diciembre 2025: revisa qué autos descansan en CDMX y Edomex este martes

Si planeas usar tu auto este martes 9 de diciembre de 2025, toma en cuenta que el programa Hoy No Circula se encuentra activo en toda la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.
La restricción opera de 5:00 a 22:00 horas y su propósito es reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la región. Recuerda que conducir en día restringido puede derivar en multas importantes.
-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
No. Este martes no se activa el Doble Hoy No Circula, pues esta medida extraordinaria solo entra en vigor durante contingencias ambientales. La restricción que aplica hoy corresponde únicamente al calendario regular.
Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzarán a imponerse hasta el 1 de enero de 2026.
Multas por incumplimiento
Conducir en horario restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que aplique la sanción.
Para evitar sanciones y contribuir al cuidado del medio ambiente:
-Consulta el calendario oficial antes de salir.
-Revisa diariamente los reportes de calidad del aire.
-Mantente atento ante posibles contingencias ambientales.
Seguir estas indicaciones no solo te ayuda a planear mejor tus traslados, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México y a proteger la salud de quienes viven en la región.