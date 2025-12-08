Brugada abre la primera Estación de Policía de Género en la CDMX

"Esta Estación de Policía va a operar todos los días, 24 horas cada dia, es decir, de manera permanente y se convertirá en un centro de despliegue, coordinación y operación", dijo la mandataria capitalina.

Las mujeres y hombres de la Policía Especializada de Género tienen la tarea de garantizar la atención inmediata ante casos de violencia en contra de las mujeres, dar acompañamiento y asesoría jurídica a las víctimas, intervenir en casos de violencia en flagrancia (es decir, en el momento en el que se cometen), así como realizar patrullajes preventivos y disuasivos.

Brugada fijó como objetivo ampliar la capacidad operativa de esta policía con un total de 73 patrullas (al menos una por sector de la Ciudad de México) y tener 400 policías capacitados y certificados para atender las problemáticas de género.

Además se busca reducir los tiempos de respuesta ante las emergencias sobre violencia de género y fomentar la denuncia.

La jefa de Gobierno indicó que el objetivo es convertir a esta primera Estación de Policía Especializada de Género en un modelo que se pueda ampliar con más estaciones por la ciudad, que junto con los Centros de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General de Justicia capitalina, sean una presencia territorial para atender y proteger a las mujeres que viven violencia.

Daptnhe Cuevas, titular de la Secretaría de las Mujeres, llamó a los hombres y mujeres que integran la Policía Especializada de Género y a todos quienes integran la Secretaría de Seguridad Ciudadana a comprender los ciclos de violencia, en especial de pareja, para no juzgar a las víctimas.

"Necesitamos que la Policía en su conjunto entiendan la importancia de acompañar a las mujeres víctimas de violencia.

"A veces las mujeres no identifican que están viviendo violencia hasta que llegan los golpes", dijo.