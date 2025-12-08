12 de diciembre en CDMX: calles cerradas, afectaciones y horario del Metrobús por el día de la virgen de Guadalupe

Complicaciones en los accesos carreteros

Los peregrinos ya comenzaron a llegar a la Ciudad de México, muchos provenientes de otros estados. Esto provoca complicaciones viales tanto en los accesos carreteros como dentro de la capital, y se intensificará conforme se acerque el 12 de diciembre.

Principales carreteras con carga vehicular rumbo a la CDMX:

-México–Puebla

-México–Cuernavaca

-México–Toluca

-México–Querétaro

-México–Pachuca

🙏 Arranca el Operativo Basílica 2025



Como cada año, nos preparamos para recibir a millones de peregrinos que visitan la Basílica de Guadalupe.

Con un despliegue coordinado, trabajamos para garantizar seguridad, atención y movilidad durante esta tradición que nos une pic.twitter.com/bwUieUXfxJ — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) December 5, 2025

Zonas afectadas dentro de la CDMX

Una de las áreas que más reciente la llegada de peregrinos es Paseo de la Reforma, ya que miles avanzan por esta vialidad camino a la Basílica de Guadalupe, a pie, en bicicleta, en camionetas o en autobuses. En estos días se recomienda extremar precauciones si transitas por esta zona.

Además, habrá afectaciones en los accesos inmediatos al recinto mariano:

Rutas con mayor presencia de peregrinos y posibles cierres:

-Paseo de la Reforma

-Circuito Interior → Calzada de los Misterios: salida hacia calle Hidalgo, que conecta directamente con la Basílica.

-Insurgentes Norte → Calzada de los Misterios: corredor clave para el ingreso de contingentes.

-Calzada de Guadalupe: acceso directo a la Plaza Mariana, utilizado por peregrinos que llegan desde el centro y el norte de la ciudad.

Como es bien sabido, las calles alrededor de la Basílica de Guadalupe permanecen completamente cerradas al tránsito vehicular general. Solo se permite el acceso a los vecinos para que puedan entrar o sacar sus autos. Si no vives en la zona y no tienes un motivo indispensable para acudir, es mejor evitarla: no podrás pasar.

El Gobierno capitalino adelantó que los días de mayor actividad serán miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de diciembre, por lo que las autoridades reforzarán los operativos conforme se acerquen esas fechas.

🚘 ¡Atención automovilistas!

Debido a la llegada de peregrinos y visitantes a la #BasílicaDeGuadalupe, la #SSC mantiene un dispositivo vial en la zona para prevenir incidentes y para seguridad de feligreses y personas que viven y transitan por la zona.👮🏻👮🏻‍♀️



⚠️Te recomendamos… pic.twitter.com/QVldPJoLBb — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 7, 2025

Cierres en el Metrobús

Hasta el momento no se ha emitido un anuncio oficial sobre los cierres totales o parciales en el Metrobús. Sin embargo, cada año las peregrinaciones hacia la Basílica de Guadalupe obligan a ajustar rutas tanto del Metrobús como del Trolebús, especialmente en las líneas que cruzan por Indios Verdes, La Villa, Misterios y Gustavo A. Madero, donde se concentra la mayor afluencia de peregrinos.

De manera general, los días 11 y 12 de diciembre se aplican cierres parciales o totales, así como recortes de ruta, principalmente en las siguientes líneas:

Línea 6 (El Rosario – Villa de Aragón / Martín Carrera)

Es la más afectada porque cruza directamente por la zona de La Villa.

Usualmente se suspenden las estaciones:

-La Villa

-Gustavo A. Madero

-Hospital Infantil La Villa

-De los Misterios

-En ocasiones también: Martín Carrera, Hospital General La Villa

Los recorridos suelen dividirse en tramos, dejando fuera toda la zona cercana a la Basílica.

Línea 7 (Indios Verdes – Campo Marte)

También presenta ajustes porque inicia su ruta en una zona muy cercana al flujo de peregrinos.

Estaciones que comúnmente cierran:

-Indios Verdes

-De los Misterios

-Hospital Infantil La Villa

-Gustavo A. Madero

En estos días, la ruta suele iniciar más adelante, por ejemplo en Garrido, y continuar hacia Campo Marte.

Trolebús: cierres frecuentes

El Trolebús Línea 5 (San Felipe de Jesús / Metro Hidalgo – La Diana) es el que más modificaciones presenta durante las celebraciones.

Lo más común es:

Suspensión total del servicio el 12 de diciembre, debido a la concentración masiva de peregrinos en las inmediaciones de La Villa y Calzada de Guadalupe.

Las calles alrededor de la Basílica permanecen cerradas al tránsito general; solo ingresan residentes, por lo que se recomienda evitar la zona. (Foto: Facebook Basílica de Guadalupe CDMX)

¿Cuántas personas llegarán a la Basílica?

Se estima que 13.5 millones de personas arriben a la Basílica de Guadalupe durante las celebraciones. Aunque habrá operativos viales y medidas para reducir las afectaciones, la concentración de peregrinos hará que la zona permanezca con fuertes complicaciones de movilidad, por lo que es recomendable evitarla si no tienes un motivo indispensable para acudir.

De acuerdo con la alcaldía Gustavo A. Madero, el máximo despliegue del operativo se prevé del jueves 11 a las 7:00 de la mañana hasta la tarde del viernes 12.

✨🙏 Millones de peregrinas y peregrinos llegarán a la Basílica de Guadalupe en estos días, uno de los recintos más visitados del mundo y un símbolo de identidad para nuestro país. 🇲🇽



🌱 Para que tu visita sea segura, te compartimos algunas recomendaciones esenciales para… pic.twitter.com/RR7veyxcwJ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 4, 2025

Recomendaciones para los visitantes de la Basílica

Si planeas acudir a la Basílica de Guadalupe, toma en cuenta estas sugerencias para tener una visita más segura y ordenada. Es importante mantenerte cerca de tus acompañantes, sobre todo si viajas con niñas, niños, adultos mayores o personas con discapacidad. También ayuda portar una identificación con datos básicos y un contacto de emergencia.

Además, considera lo siguiente:

-Abrígate bien: utiliza al menos tres capas de ropa y mantente hidratado.

-Come en lugares establecidos para evitar riesgos a la salud.

-Evita el uso de pirotecnia y no tires basura.

-Identifica rutas de evacuación, módulos de atención y puntos de reunión desde tu llegada.

-Con estas medidas podrás desplazarte con mayor seguridad durante tu visita.