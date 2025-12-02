Hoy No Circula 2 de diciembre 2025: conoce qué autos descansan en CDMX y Edomex este martes

Autos que no pueden circular este martes

Según el calendario oficial , deberán permanecer fuera de las calles los vehículos que cumplan alguna de estas condiciones:

-Terminación de placa 7 u 8

-Engomado rosa

-Holograma 1 o 2

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

Vehículos exentos

Están exentos de la medida:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos e híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8

¿Doble Hoy No Circula?

Este martes no se activa el Doble Hoy No Circula, ya que esta medida extraordinaria solo aplica durante contingencias ambientales. La restricción vigente corresponde al calendario habitual del programa.

¿Dónde aplica la medida?

El Hoy No Circula es obligatorio en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2, aunque las multas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplimiento

Circular durante el horario restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que imponga la sanción.

Recomendaciones para automovilistas

-Para evitar multas y contribuir al cuidado del medio ambiente, se recomienda:

-Consultar el calendario oficial del programa antes de salir.

-Revisar los reportes diarios de calidad del aire.

-Mantenerse atento a posibles contingencias ambientales.

Seguir estas indicaciones no solo ayuda a planear tus traslados, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México, protegiendo la salud de todos los habitantes de la región.