CDMX

Hoy No Circula 2 de diciembre 2025: conoce qué autos descansan en CDMX y Edomex este martes

El programa fomenta la conciencia ambiental, y seguirlo ayuda a proteger la salud de todos los habitantes del Valle de México.
mar 02 diciembre 2025 03:04 AM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula restringe la circulación de vehículos en la Ciudad de México y municipios del Estado de México (Archivo)

Este martes 2 de diciembre de 2025, el programa Hoy No Circula se mantiene vigente en la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida estará activa de 5:00 a 22:00 horas y tiene como objetivo reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental. Circular en día restringido puede derivar en multas considerables.

Autos que no pueden circular este martes

Según el calendario oficial , deberán permanecer fuera de las calles los vehículos que cumplan alguna de estas condiciones:

-Terminación de placa 7 u 8

-Engomado rosa

-Holograma 1 o 2

Hoy No Circula Martes
Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

Vehículos exentos

Están exentos de la medida:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos e híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8

¿Doble Hoy No Circula?

Este martes no se activa el Doble Hoy No Circula, ya que esta medida extraordinaria solo aplica durante contingencias ambientales. La restricción vigente corresponde al calendario habitual del programa.

¿Dónde aplica la medida?

El Hoy No Circula es obligatorio en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2, aunque las multas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplimiento

Circular durante el horario restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que imponga la sanción.

Recomendaciones para automovilistas

-Para evitar multas y contribuir al cuidado del medio ambiente, se recomienda:

-Consultar el calendario oficial del programa antes de salir.

-Revisar los reportes diarios de calidad del aire.

-Mantenerse atento a posibles contingencias ambientales.

Seguir estas indicaciones no solo ayuda a planear tus traslados, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México, protegiendo la salud de todos los habitantes de la región.

