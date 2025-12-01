Publicidad

CDMX

Mamá de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, fallece a los 96 años

El Gobierno de la Ciudad de México informó sobre la muerte de Margarita Molina Ríos, madre de la mandataria capitalina.
lun 01 diciembre 2025 04:56 PM
La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, junto a su madre, Margarita Molina Ríos. (Foto: Clara Brugada en Facebook)

Este lunes falleció Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó en redes sociales el gobierno capitalino.

“Acompañamos a su familia con respeto y afecto, deseándoles consuelo y paz en este difícil momento”, compartió en X.

La madre de Brugada tenía 96 años. De acuerdo con con la mandataria, nació el 20 de julio de 1929.

“Cuando nació mi mamá las mujeres aún no podían votar, hoy se ha cambiado mucho pero necesitamos cambiar más. Yo quiero saludarte mamita, desearte lo mejor y mandarle felicitaciones a todas las mamás de Iztapalapa”, escribió en 2021 Brugada –entonces alcaldesa de Iztapalapa– con motivo del Día de las Madres.

Incluso, afirmó entonces que es el "tesoro más grande" que tenía y que fue importante para llegar a la jefatura de gobierno.

"Cuando le compartí mi sueño de ser jefa de Gobierno para ayudar a quienes más lo necesitan, su apoyo fue incondicional", señaló entonces.

