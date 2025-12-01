Mamá de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, fallece a los 96 años

“Acompañamos a su familia con respeto y afecto, deseándoles consuelo y paz en este difícil momento”, compartió en X.

El Gobierno de la Ciudad de México expresa su más sentido pésame a la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, por el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos.



Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo,… pic.twitter.com/04vWJPBqgJ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 1, 2025

La madre de Brugada tenía 96 años. De acuerdo con con la mandataria, nació el 20 de julio de 1929.

“Cuando nació mi mamá las mujeres aún no podían votar, hoy se ha cambiado mucho pero necesitamos cambiar más. Yo quiero saludarte mamita, desearte lo mejor y mandarle felicitaciones a todas las mamás de Iztapalapa”, escribió en 2021 Brugada –entonces alcaldesa de Iztapalapa– con motivo del Día de las Madres.

Incluso, afirmó entonces que es el "tesoro más grande" que tenía y que fue importante para llegar a la jefatura de gobierno.

"Cuando le compartí mi sueño de ser jefa de Gobierno para ayudar a quienes más lo necesitan, su apoyo fue incondicional", señaló entonces.