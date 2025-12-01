Adiós a la tenencia en 2026: CDMX apuesta por exentar del pago a los autos que cumplan con este requisito

¿Cuánto espera recaudar la CDMX?

Para 2026 el gobierno capitalino prevé recaudar un total de 4,582.4 millones de pesos en impuestos sobre tenencia o uso de vehículos de acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos, lo que representa 172.8 millones de pesos más de lo estimado para este 2025, es decir, un aumento de apenas el 3.9%.

“El Subsidio al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (…) se mantiene como un estímulo al cumplimiento y la regularización vehicular, considerando la tendencia observada en los últimos ejercicios fiscales”, indica el proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 para la Ciudad de México.

¿Quiénes pueden acceder?

Para poder recibir el subsidio del 100% sobre la tenencia que propone el Gobierno de la ciudad, las personas físicas y morales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

-Estar al corriente con el pago de impuesto de tenencia de años anteriores.

-Pagar el refrendo por la vigencia anual de placas de matrícula, que para 2026 será de 760 pesos.

-Que el valor del vehículo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) no exceda de 638,000 pesos y cuando se trate de motocicletas que no excedan de 250,000 pesos.

¿Cuándo empezaría a aplicar?

El periodo para poder exentar la tenencia irá del 1 de enero al 31 de marzo de 2026. Quienes compren un vehículo en los primeros tres meses del 2026 podrán obtener este beneficio siempre y cuando cumplan los requisitos anteriores y cubran los derechos de control vehicular en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Los vehículos que superen los 550,000 pesos deberán pagar tenencia, impuesto que se calcula en un 3% del valor de la unidad.

Esto, una vez que la iniciativa sea discutida y aprobada por el Congreso capitalino, que tiene como límite el 15 de diciembre para analizar el Paquete Fiscal 2026.