CDMX

Hoy No Circula 28 de noviembre 2025: revisa qué autos no podrán salir en CDMX y Edomex

El cumplimiento del programa ayuda a reducir la contaminación del aire y protege la salud de la población del Valle de México.
vie 28 noviembre 2025 03:03 AM
Hoy No Circula
El programa Hoy No Circula restringe la circulación de vehículos según engomado, terminación de placa y holograma. (Jeff Greenberg/Universal Images Group via Getty)

Si conduces por la Ciudad de México o por alguno de los municipios conurbados del Estado de México, este viernes 28 de noviembre es crucial que revises el calendario del programa Hoy No Circula antes de salir. Ignorar la medida puede costarte una multa considerable, así que lo mejor es anticiparte y planear tus traslados con tiempo.

Autos que no podrán circular

Según el calendario oficial , la restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas y afecta a los vehículos con:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu coche entra en alguna de estas categorías, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por transporte público o alternativas como bicicletas y motos eléctricas.

Hoy No Circula Viernes
Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

Autos exentos de la medida

No están sujetos a la restricción:

Vehículos con holograma 0 o 00

Autos eléctricos o híbridos

Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que la medida opera de forma regular, sin restricciones adicionales.

Dónde aplica la medida

El Hoy No Circula rige en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco Solidaridad

Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también opera en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. En estos lugares, las multas comenzarán a aplicarse hasta enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular sin respetar la restricción puede generar sanciones de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA vale 113.14 pesos, por lo que la multa va de:

2,262 pesos (mínimo)

3,394 pesos (máximo)

El monto exacto dependerá del criterio de la autoridad.

Consejos para evitar sanciones

Consulta el calendario oficial de Hoy No Circula antes de salir.

Revisa el reporte diario de calidad del aire.

Planea tus rutas con anticipación.

Verifica el engomado y la terminación de la placa de tu vehículo.

Cumplir con el programa no solo evita multas, sino que también ayuda a mejorar la calidad del aire en el Valle de México y protege la salud de quienes viven en la región.

