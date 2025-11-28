Si conduces por la Ciudad de México o por alguno de los municipios conurbados del Estado de México, este viernes 28 de noviembre es crucial que revises el calendario del programa Hoy No Circula antes de salir. Ignorar la medida puede costarte una multa considerable, así que lo mejor es anticiparte y planear tus traslados con tiempo.
Hoy No Circula 28 de noviembre 2025: revisa qué autos no podrán salir en CDMX y Edomex
Autos que no podrán circular
Según el calendario oficial , la restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas y afecta a los vehículos con:
-Engomado azul
-Terminación de placa 9 o 0
-Holograma 1 o 2
Si tu coche entra en alguna de estas categorías, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por transporte público o alternativas como bicicletas y motos eléctricas.
Autos exentos de la medida
No están sujetos a la restricción:
Vehículos con holograma 0 o 00
Autos eléctricos o híbridos
Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
No. Este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que la medida opera de forma regular, sin restricciones adicionales.
Dónde aplica la medida
El Hoy No Circula rige en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados del Estado de México:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco Solidaridad
Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también opera en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. En estos lugares, las multas comenzarán a aplicarse hasta enero de 2026.
Multas por incumplir
Circular sin respetar la restricción puede generar sanciones de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA vale 113.14 pesos, por lo que la multa va de:
2,262 pesos (mínimo)
3,394 pesos (máximo)
El monto exacto dependerá del criterio de la autoridad.
Consejos para evitar sanciones
Consulta el calendario oficial de Hoy No Circula antes de salir.
Revisa el reporte diario de calidad del aire.
Planea tus rutas con anticipación.
Verifica el engomado y la terminación de la placa de tu vehículo.
Cumplir con el programa no solo evita multas, sino que también ayuda a mejorar la calidad del aire en el Valle de México y protege la salud de quienes viven en la región.