Marchas

COLECTIVO “JUSTICIA PARA DIANA”

Cuauhtémoc

Hora: 11:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Zócalo Capitalino

Demanda: Marcha “¡Ni perdono, ni olvido!”, con la finalidad de exigir justicia para víctima de feminicidio, ocurrido el 02 de julio de 2017 en Chimalhuacán, Estado de México

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otros colectivos y organizaciones sociales

COORDINACIÓN 8M

Cuauhtémoc

Hora: 15:30

Lugar: Glorieta de la Joven de Amajac

Destino 1: Hemiciclo a Juárez

Destino 2: Zócalo Capitalino

Demanda: Marcha para conmemorar el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, con la finalidad de exigir un alto a los feminicidios, la presentación de las desaparecidas y justicia para las sobrevivientes de feminicidio; así como un alto a la guerra en Gaza y la ruptura de relaciones con el gobierno que fomenta y perpetúa las agresiones en Medio Oriente, además de un alto a la criminalización de la protesta y aborto legal, seguro, libre y gratuito en todo el país

Actividades:

12:00 h. Inicio de la concentración de los contingentes y mercadita

15:30 h. Inicio de la marcha

Organizaciones en apoyo: Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Unión Nacional de Trabajadores, Amnistía Internacional México, Madres Libertarias, Alianzas Coala, Deconstrucción Violeta, A.C., Asociación por los Derechos de Maternidades e Infancias, La Cadera de Eva, Libres y Combativas Mx, Sindicato de Estudiantes Mx, Colectiva Ingenieras Feministas de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, Pan y Rosas México, Colectiva “Rebeldía Carmesí”, Colectiva Circe Ciudad de México, Colectiva “Semillas de Marie Curie”, Toma mi Mano y Mujeres del Sindicato Mexicano de Electricistas

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y colectivas feministas; así como que realicen pintas durante el recorrido de la marcha como medida de protesta

MORRAS DE FUEGO

Cuauhtémoc

Hora: 15:00

Lugar: Monumento a la Revolución

Destino: Zócalo Capitalino

Demanda: Marcha para conmemorar el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, por las víctimas de feminicidio y las sobrevivientes de la violencia machista, misógina patriarcal e institucional; así como para exigir la construcción de espacios seguros, igualitarios y libres de cualquier forma de violencia de género en México

Actividades:

11:00 h. Concentración de manifestantes y colocación de un tianguis y tendedero de agresores

15:00 h. Inicio de la marcha

Organizaciones en apoyo: Vaisnavas Guerreras, Amor No es Violencia, Distopias Mx, Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Sentrip Colectivo, Familiares de Mujeres Desaparecidas y Victimas de Feminicidio, Colectivo Boca Negra, Galería Textil Maseuali, Red de Defensoras Oriente Ciudad y Estado de México, Cholis al Aire, Tsistsiki Rebelde, Latinas Guerreras en Movimiento, Defensoras de Derechos Humanos, Colectiva Ingenieras Feministas de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, Marea Púrpura, Colectiva Circe Ciudad de México, Fundación “Granito de Arena” y Madres que Luchan

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y colectivas feministas; así como que realicen pintas durante el recorrido de la marcha como medida de protesta

Concentraciones

MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Cuauhtémoc

Hora: 10:00

Lugar: Restaurante “Fonda Margarita” Bucareli No. 48, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Llevarán a cabo una conferencia de prensa, para dar a conocer las próximas acciones que tomaran más adelante

MOVIMIENTO CANNÁBICO MEXICANO

Cuauhtémoc

Hora: 12:00

Lugar: Senado de la República. Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Exigen que se incluya el tema de la regulación de la marihuana en la agenda legislativa, con el fin de reconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad en relación con el consumo y el cultivo de cannabis para fines personales

MOVIMIENTO NUEVA AZTLÁN

Cuauhtémoc

Hora: 12:45

Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Exigen se garantice la seguridad y el derecho a la vivienda de los poseedores de los predios número 201 y 205 de la calle Dr. Liceaga, Col. Doctores, quiénes han sido presuntamente amenazados de que serán desalojados de sus hogares por grupos desconocidos

COLECTIVA “RABIA ENCAPUCHADA”

Coyoacán

Hora: 13:00

Lugar: Escultura “Los Bigotes” de la Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.

Demanda: Se concentrarán para acudir a la marcha en conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, que partirá de la Glorieta la Joven de Amajac al Zócalo.

Organizaciones en apoyo: Colectiva “Polakeñas”, Comités Estudiantiles de las diferentes Facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, Frente Feminista “Comandanta Ramona”, La Kaoz, Resistencia Estudiantil Centeotl y Pedagogas Organizadas

Observaciones: Se prevé se trasladen hacia la estación “Universidad”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de donde partirán hacia el lugar de la marcha

RED NACIONAL DE REFUGIOS, A.C.

Cuauhtémoc

Hora: 13:00

Lugar: Zócalo Capitalino. Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: En el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, realizarán un mitin “¡Por el derecho a vivir libres de violencia!”

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales

ESTUDIANTES ORGANIZADOS DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Coyoacán

Hora: 15:00

Lugar: Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.

Demanda: Sostendrán una mesa de trabajo para tratar con respecto a su pliego petitorio de demandas: implementación de protocolos de seguridad contra la violencia, cámaras y botones de pánico, una mejor atención a la salud mental, mayor difusión de servicios psicológicos y protocolos de prevención

Observaciones: No se descarta realicen brigadeo informativo en las inmediaciones de la facultad