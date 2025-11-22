"Por seguridad de la población usuaria, estos trabajos no pueden realizarse mientras se brinda servicio, por lo que será necesario el cierre parcial de estaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad", refirió en el documento.

Durante los trabajos de adecuación, las estaciones involucradas permanecerán fuera de servicio hasta que concluyan las obras. Además, algunas tendrán cierres nocturnos durante el proceso de diagnóstico previo a su suspensión total. En la Línea 1 se intervendrán ocho estaciones; en la Línea 2 serán solo dos, aunque concentrarán la mayor carga de trabajo y, por lo tanto, permanecerán inactivas por más tiempo. La Línea 5 será la más afectada, con 10 estaciones sujetas a cierres.

¿Cuáles estaciones cerrarán y cuando?

De acuerdo al cronograma que compartió el Metrobús, los trabajo de mantenimiento que involucran cierre de estación se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Línea 1

Deportivo 18 de Marzo - Cerrada del 24 al 26 de noviembre.

Revolución - Cerrada el 24 y 25 de noviembre

Nuevo León - Cerrada el 25 y 26 de noviembre

Euzkaro - Cerrada el 25 y 26 de noviembre

Doctor Gálvez - Cerrada el 26 y 27 de noviembre

Plaza de la República - Cerrada el 27 y 28 de noviembre

La Piedad - Cerrada el 27 y 28 de noviembre

Línea 2

Iztacalco - Cerrada del 19 de noviembre al 5 de diciembre

Rojo Gómez - Cerrada del 24 al 28 de noviembre de las 22:00 horas al cierre del servicio.

Línea 5

Aunque será la línea con más estaciones en mantenimiento, a diferencia de las dos rutas anteriores los cierres no serán en ambas direcciones de manera simultánea.

Dirección Río de los Remedios

5 de Mayo - Cerrada el 24 de noviembre

El Coyol - Cerrada el 24 de noviembre

San juan de Aragón - Cerrada el 24 de noviembre

Talismán - Cerrada el 25 de noviembre

Oriente 101 - Cerrada el 26 de noviembre

Río Consulado - Cerrada el 26 de noviembre

Preparatoria 3 - Cerrada el 27 de noviembre

Río Guadalupe - Cerrada el 27 de noviembre

Victoria - Cerrada el 28 de noviembre

Río Santa Coleta - Cerrada el 28 de noviembre

Dirección Preparatoria 1

Río Consulado - Cerrada el 1 de diciembre

Oriente 101 - Cerrada el 1 de diciembre

Talismán - Cerrada el 2 de diciembre

San Juan de Aragón - Cerrada el 2 de diciembre

El Coyol - Cerrada el 3 de diciembre

5 de Mayo - Cerrada el 3 de diciembre

Río Santa Coleta - Cerrada el 4 de diciembre

Victoria - Cerrada el 4 de diciembre

Río Guadalupe - Cerrada el 5 de diciembre

Preparatoria 3 - Cerrada el 5 de diciembre

