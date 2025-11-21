Hoy No Circula Sabatino 22 de noviembre: autos que no circulan en CDMX y Edomex este cuarto sábado

El sábado suele ser el día perfecto para descansar, salir con la familia, ir al cine o reunirte con amigos. Pero antes de hacer planes en la Ciudad de México o en el Estado de México, conviene revisar el calendario del Hoy No Circula Sabatino del 22 de noviembre, ya que ignorar la medida puede arruinarte el fin de semana… y también afectar tu bolsillo.
Este programa no solo es una regla vial: su objetivo es reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Además, las multas por incumplirlo en 2025 son elevadas y aplican tanto en la capital como en la zona conurbada.
-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).
-Autos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa.
-Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.
Vehículos que sí pueden circular
En cambio, sí podrán circular:
-Autos con holograma 00 y 0, generalmente nuevos o de bajas emisiones.
-Vehículos eléctricos o híbridos, que están exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.
-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
No. El Doble Hoy No Circula solo se activa durante contingencias ambientales, cuando la calidad del aire se deteriora de forma considerable. Para este sábado 22 de noviembre, no está previsto su funcionamiento.
Además, desde el 1 de julio, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones operan de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. En estas dos zonas, las multas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
El esquema se organiza según el holograma y la terminación de la placa:
Holograma 2: No circula ningún sábado del mes.
Holograma 1:
-Terminación impar → primer y tercer sábado del mes.
-Terminación par → segundo y cuarto sábado del mes.
Quinto sábado del mes: Solo se restringen los vehículos con holograma 2 y las placas foráneas.
Antes de salir este sábado, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire que respiramos todos los días.