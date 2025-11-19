¿A qué hora será la marcha?
La convocatoria establece que la movilización se realizará este jueves 20 de noviembre a las 11:00 horas en la Ciudad de México. La invitación está abierta a cualquier persona que desee sumarse, sin restricción de edad.
¿Cuál es el objetivo de la protesta?
En la cuenta “Voz Generación” de X se organiza la convocatoria con el fin de exigir condiciones que sus promotores consideran prioritarias. Entre los temas señalados se encuentran:
- Paz y seguridad
- Trabajo digno
- Acceso a vivienda
- Mejora en el transporte público
- Políticas públicas enfocadas en necesidades reales de la población
Las publicaciones asociadas a la convocatoria utilizan la frase “México no se rinde” como mensaje principal.
¿Cuál será la ruta?
Aunque las publicaciones no mencionan una ruta específica, se espera que sea similar a la movilización realizada el 15 de noviembre, por lo que quedaría de la siguiente manera:
- Ángel de la Independencia
- Avenida Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central
- Calle 5 de Mayo
- Zócalo capitalino
Quienes circulen o trabajen en estas zonas deberán prever cierres parciales o totales, así como modificaciones en el servicio de transporte público.
¿Quiénes son la Generación Z y por qué usan la bandera de One Piece?
La Generación Z está formada por personas nacidas entre 1997 y 2012, después de los Millennials. En 2025, sus integrantes tienen entre 13 y 28 años. Según Pew Research Center, se caracteriza por haber crecido en un mundo totalmente conectado, donde internet, redes sociales y dispositivos móviles forman parte de la vida cotidiana desde la infancia.
A diferencia de los Millennials, que vivieron eventos como los ataques del 11 de septiembre o la crisis económica de 2008 durante su juventud, los integrantes de la Generación Z tienen recuerdos limitados de esos sucesos y han formado sus opiniones en un contexto de alta diversidad étnica y tecnológica. Esto ha influido en sus hábitos, formas de comunicación y expectativas sobre la sociedad y la política.
Pew destaca que, aunque aún son jóvenes y sus puntos de vista pueden evolucionar, la Generación Z ya muestra características propias: valoran la conectividad constante, el acceso inmediato a la información y la interacción digital, y probablemente influirán de manera importante en la política, la cultura y la economía en los próximos años.
Además, esta generación ha encontrado en la cultura popular un punto de identificación y comunidad. En particular, han adoptado elementos del anime One Piece, sobre piratas, llegando incluso a usar su icónico logo como símbolo en algunos movimientos y convocatorias, lo que refleja su gusto por contenidos que combinan aventura, valores y mensajes de superación personal.
En resumen, la Generación Z se define tanto por su rango de edad como por la forma en que la tecnología, la diversidad y los cambios sociales han moldeado su visión del mundo, diferenciándola de las generaciones anteriores.