¿A qué hora será la marcha?

La convocatoria establece que la movilización se realizará este jueves 20 de noviembre a las 11:00 horas en la Ciudad de México. La invitación está abierta a cualquier persona que desee sumarse, sin restricción de edad.

La Generación Z ha convocado a una segunda marcha.



📍 20 de Noviembre, CDMX - 11 am pic.twitter.com/u04e0leFXM — Voz Generación Z (@VozGenZ) November 16, 2025

¿Cuál es el objetivo de la protesta?

En la cuenta “Voz Generación” de X se organiza la convocatoria con el fin de exigir condiciones que sus promotores consideran prioritarias. Entre los temas señalados se encuentran:

- Paz y seguridad

- Trabajo digno

- Acceso a vivienda

- Mejora en el transporte público

- Políticas públicas enfocadas en necesidades reales de la población

Las publicaciones asociadas a la convocatoria utilizan la frase “México no se rinde” como mensaje principal.

¿Cuál será la ruta?

Aunque las publicaciones no mencionan una ruta específica, se espera que sea similar a la movilización realizada el 15 de noviembre, por lo que quedaría de la siguiente manera:

- Ángel de la Independencia

- Avenida Paseo de la Reforma

- Avenida Juárez

- Eje Central

- Calle 5 de Mayo

- Zócalo capitalino

Quienes circulen o trabajen en estas zonas deberán prever cierres parciales o totales, así como modificaciones en el servicio de transporte público.

¿Quiénes son la Generación Z y por qué usan la bandera de One Piece?

La Generación Z está formada por personas nacidas entre 1997 y 2012, después de los Millennials. En 2025, sus integrantes tienen entre 13 y 28 años. Según Pew Research Center, se caracteriza por haber crecido en un mundo totalmente conectado, donde internet, redes sociales y dispositivos móviles forman parte de la vida cotidiana desde la infancia.

A diferencia de los Millennials, que vivieron eventos como los ataques del 11 de septiembre o la crisis económica de 2008 durante su juventud, los integrantes de la Generación Z tienen recuerdos limitados de esos sucesos y han formado sus opiniones en un contexto de alta diversidad étnica y tecnológica. Esto ha influido en sus hábitos, formas de comunicación y expectativas sobre la sociedad y la política.

Pew destaca que, aunque aún son jóvenes y sus puntos de vista pueden evolucionar, la Generación Z ya muestra características propias: valoran la conectividad constante, el acceso inmediato a la información y la interacción digital, y probablemente influirán de manera importante en la política, la cultura y la economía en los próximos años.

Además, esta generación ha encontrado en la cultura popular un punto de identificación y comunidad. En particular, han adoptado elementos del anime One Piece, sobre piratas, llegando incluso a usar su icónico logo como símbolo en algunos movimientos y convocatorias, lo que refleja su gusto por contenidos que combinan aventura, valores y mensajes de superación personal.

En resumen, la Generación Z se define tanto por su rango de edad como por la forma en que la tecnología, la diversidad y los cambios sociales han moldeado su visión del mundo, diferenciándola de las generaciones anteriores.