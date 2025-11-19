Si usas tu auto todos los días para moverte por la Ciudad de México o el Estado de México, este miércoles 19 de noviembre es fundamental que verifiques si tu vehículo tiene restricciones. El programa Hoy No Circula continúa vigente y no respetarlo puede salirte muy caro.
Hoy No Circula 19 de noviembre: autos que no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles
¿Qué autos no pueden circular?
De acuerdo con el calendario oficial, este miércoles deberán permanecer en casa:
-Vehículos con holograma 1 o 2.
-Autos con engomado rojo.
-Placas terminadas en 3 o 4.
Si tu coche cumple alguna de estas características, lo más recomendable es evitar usarlo para no arriesgar multas y sanciones.
¿Quiénes sí pueden circular?
Podrán transitar libremente:
-Vehículos con holograma 0 o 00.
-Autos eléctricos o híbridos.
V-ehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4.
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
No. Este miércoles no se activa el Doble Hoy No Circula, ya que no hay contingencia ambiental en el Valle de México. El programa opera con sus reglas normales.
Horario y zonas donde aplica
La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en los siguientes 18 municipios del Estado de México:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también se aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para autos con hologramas 1 y 2. En estas zonas, las multas comenzarán a cobrarse a partir del 1 de enero de 2026.
Multas por incumplir
Circular en un día restringido puede costarte entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que emita la sanción.
Recomendaciones para automovilistas
-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.
-Revisa los reportes de calidad del aire.
-Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que pueden modificar las restricciones.
Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de arrancar, verifica si tu vehículo puede circular: tu bolsillo y el medio ambiente te lo agradecerán.