Estados

El frente frío número 13 deja suspensión de clases, lluvias torrenciales y heladas

Las bajas temperaturas llegan a la mayor parte del país con la presencia el frente frío número 13, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos de Protección Civil estatales.
lun 10 noviembre 2025 12:55 PM
Frente frío número 13 no solo afecta en Puebla: provoca bajas temperaturas y hasta lluvias en otros estados
Las rachas de viento en Coatzacoalcos, Veracruz, como parte de las afectaciones del frente frío número 13. (Foto: Captura de video de @CNPC_MX

·)

La entrada del frente frío número 13 en el país origina bajas temperaturas y lluvias torrenciales en Puebla, en donde el gobierno suspendió clases para este lunes 10 de noviembre, medida que se podría extender durante los próximos días. Ante ello, se recomienda a la población estar atenta a los avisos de Protección Civil y del gobierno estatal.

Un total de 14,789 escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, ubicadas en la Sierra Norte, Nororiental, los valles de Serdán y Atlixco, en la Mixteca y en la zona Angelópolis, incluída Puebla capital y municipios conurbados suspendieron labores.

Frente frío 13 en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral y Protección de Riesgos emite alerta naranja por bajas temperaturas (de entre 1 a 3º Celsius en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

La alerta es para la tarde-noche de este lunes 10 de noviembre y la mañana del 11 de noviembre.

Estados afectados por el frente frío

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la masa de aire ártico que impulsa al frente frío cubrirá la mayor parte de la República mexicana originará ambiente de gélido a muy frío con heladas al amanecer en regiones de los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, además de que propiciará condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

“Al final del día, el sistema frontal 13 ingresará al mar Caribe y dejará de afectar gradualmente a México”, detalla en su pronóstico más reciente.

El frente frío número 13 recorrerá la península de Yucatán, y su masa de aire ártico, ocasionará lluvias puntuales torrenciales en regiones de Veracruz (regiones Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas) y Oaxaca.

Lluvias intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco, así como muy fuertes en áreas de Hidalgo y Veracruz.

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Nuevo León y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Oaxaca.

frio-estados-republica-10-noviembre.jpg
En el mapa se observan los estados con temperaturas mínimas. (Foto: Conagua)

Ante las rachas de viento en Veracruz, se recomienda:

  • Evita refugiarte en construcciones ligeras.
  • Amarrar los objetos que puedan ser lanzados con el viento, sobre todo los que están en azoteas.
  • Apártate de instalaciones eléctricas, árboles y anuncios.

Recomendaciones por bajas temperaturas

Abrigarse e hidratarse adecuadamente.
Evitar cambios bruscos de temperatura.
Poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores.
Atender las indicaciones del Sector Salud y de Protección Civil.

