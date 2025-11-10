Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 11 de noviembre 2025: qué autos no pueden circular en CDMX y Edomex este martes

El programa busca proteger la salud y mejorar la calidad del aire, por lo que recomienda consultar el calendario, revisar la calidad del aire y atender alertas.
lun 10 noviembre 2025 08:36 PM
Hoy No Circula
El programa Hoy No Circula restringe la circulación de vehículos según el calendario oficial para reducir la contaminación. (Jeff Greenberg/Universal Images Group via Getty)

Este martes 11 de noviembre de 2025, el programa Hoy No Circula operará con normalidad en la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana.

La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y tiene como objetivo reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental. Conducir en día restringido puede derivar en multas importantes, así que conviene estar atento.

¿Qué autos no pueden circular este martes?

De acuerdo con el calendario oficial , no podrán transitar los vehículos que cumplan alguna de estas condiciones:

-Terminación de placa 7 u 8.

-Engomado rosa.

-Holograma 1 o 2.

Hoy No Circula Martes
Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Están exentos de la medida:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos e híbridos.

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8.

¿Aplica doble Hoy No Circula?

Este martes no aplica el Doble Hoy No Circula, que solo se activa durante contingencias ambientales. La restricción vigente corresponde al calendario habitual del programa.

¿Dónde aplica la medida?

La medida es obligatoria en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2, aunque las multas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Multas por incumplimiento

Circular durante el horario restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2,262 a 3,394 pesos, según la autoridad que imponga la sanción.

Recomendaciones para automovilistas

-Consulta el calendario oficial del programa antes de salir.

-Revisa los reportes diarios de calidad del aire.

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales.

Respetar estas indicaciones no solo te ayudará a planear tus traslados, sino que también contribuirá a mejorar la calidad del aire en el Valle de México, protegiendo la salud de todos los habitantes de la región.

