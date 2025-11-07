Publicidad

CDMX

Hoy No Circula Sabatino 8 de noviembre: qué autos descansan el segundo sábado en CDMX y Edomex

La medida aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México de la zona conurbada.
vie 07 noviembre 2025 06:57 PM
Hoy No Circula Sabatino
El Hoy No Circula Sabatino busca reducir la contaminación atmosférica en el Valle de México. (LUIS CORTES/REUTERS)

El sábado suele ser el día perfecto para descansar, salir con la familia, ir al cine o reunirte con amigos. Pero antes de hacer planes en la Ciudad de México o en el Estado de México, vale la pena revisar el calendario del Hoy No Circula Sabatino de este 8 de noviembre, ya que ignorar la medida puede arruinarte el fin de semana… y también afectar tu bolsillo.

Las multas por incumplir con el programa este 2025 son elevadas y aplican tanto en la capital como en la zona conurbada. Más allá de ser una regla vial, el objetivo del Hoy No Circula es reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

¿Qué autos no pueden circular este sábado 8 de noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial , no podrán circular:

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

-Autos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa.

-Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Hoy No Circula Sabatino: segundo y cuarto sábado
El Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de vehículos, dependiendo del holograma y la placa (Came)

Vehículos que sí pueden circular

Autos con holograma 00 y 0, generalmente nuevos o de bajas emisiones.

Eléctricos o híbridos, que están exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. El Doble Hoy No Circula solo se activa durante contingencias ambientales, cuando la calidad del aire se deteriora de forma considerable.

Para este sábado 8 de noviembre, no está previsto su funcionamiento.

Dónde aplica la restricción

El programa es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones operan de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2.

En estas dos zonas, las multas empezarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino

El esquema se organiza según el holograma y la terminación de la placa:

Holograma 2: No circula ningún sábado del mes.

Holograma 1:

-Terminación impar → primer y tercer sábado del mes.

-Terminación par → segundo y cuarto sábado del mes.

Quinto sábado del mes: Solo se restringen los vehículos con holograma 2 y las placas foráneas.

Antes de salir este sábado, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire que respiramos todos los días.

