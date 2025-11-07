Hoy No Circula Sabatino 8 de noviembre: qué autos descansan el segundo sábado en CDMX y Edomex

El sábado suele ser el día perfecto para descansar, salir con la familia, ir al cine o reunirte con amigos. Pero antes de hacer planes en la Ciudad de México o en el Estado de México, vale la pena revisar el calendario del Hoy No Circula Sabatino de este 8 de noviembre, ya que ignorar la medida puede arruinarte el fin de semana… y también afectar tu bolsillo.
Las multas por incumplir con el programa este 2025 son elevadas y aplican tanto en la capital como en la zona conurbada. Más allá de ser una regla vial, el objetivo del Hoy No Circula es reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Valle de México.
¿Qué autos no pueden circular este sábado 8 de noviembre?
El esquema se organiza según el holograma y la terminación de la placa:
Holograma 2: No circula ningún sábado del mes.
Holograma 1:
-Terminación impar → primer y tercer sábado del mes.
-Terminación par → segundo y cuarto sábado del mes.
Quinto sábado del mes: Solo se restringen los vehículos con holograma 2 y las placas foráneas.
Antes de salir este sábado, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire que respiramos todos los días.