Bloqueos hoy en CDMX: marchas y concentraciones que complicarán el tránsito este 6 de noviembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX) dio a conocer las marchas, concentraciones y los eventos que se prevén a lo largo de este 6 de noviembre en la ciudad, por lo que se recomienda a la ciudadanía que tome precauciones, sobre todo en el traslado a sus trabajos y escuelas.
Bloqueos hoy en CDMX: las marchas y concentraciones que complicarán el tránsito este 6 de noviembre
Desde las 06:30 en la estación Chabacano del Metro se lleva a cabo una concentración de integrantes de colectivos abordarán el tema del transporte para la “6ª Brigada Regional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas”, en la zona del Ajusco, alcaldía Tlalpan.
A las 09:00 horas, la colectiva “Libres y Combativas” se reunirán en la sede de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Grupos de Atención Prioritaria, colonia Doctores.
Exigen que se brinde una atención prioritaria, integral y libre de revictimización en los casos de víctimas de violencia transfóbica y de transfeminicidio; no se descarta que haya bloqueos en los alrededores.
En la alcaldía Tlalpan de la CDMX, se prevé una asamblea a las 11:00 horas, en la Universidad Pedagógica Nacional, para analizar su participación en la mesa de diálogo convocada por las autoridades del plantel, en respuesta a las exigencias relativas a la destitución de la Rectora.
Durante el día se llevará a cabo un bazar con el propósito de realizar ventas y trueques como comunidad universitaria, con el fin de apoyarse en sus ingresos, en el marco del paro cultural.
Marcha contra aumento en el transporte público
A las 12:30 horas se prevé una marcha desde el Monumento a la Madre rumbo a la Secretaría de Movilidad, ubicada en la colonia Roma Norte Comité Ciudadano por parte de aproximadamente 400 personas que exigen se transparente el aumento del 20% al pasaje del transporte público en el Valle de México.
La agenda también prevé eventos religiosos como el que llevarán a cabo a las 09:00 horas, los conductores de ADO llevarán a cabo su peregrinación rumbo a la Basílica de Guadalupe desde la Glorieta de Peralvillo.
Rodadas ciclistas
A las 18:00 horas integrantes de la Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás rodarán desde la alcaldía Álvaro Obregón rumbo al Zócalo de la CDMX.
A las ciclistas de “Mix Road” se reunirán a las 20:30 horas en el biciestacionamiento de la estación “Mixcoac” del Metro y avanzarán rumbo al Parque Nacional Cerro de la Estrella.
A las 20:00 horas, integrantes de People For Bikes “Roma”, rodarán rumbo a la tercera sección del Bosque de Chapultepec.