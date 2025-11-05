Bloqueos hoy en CDMX: las marchas y concentraciones que complicarán el tránsito este 5 de noviembre

Marcha en las inmediaciones del CCH Sur

Coyoacán Hora: 11:00

Lugar: Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur Blvd. Cataratas No. 3, Col. Jardines del Pedregal, Alc. Coyoacán

Destino: Edificio de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán

Demanda: Marcha “¡Por Nuestros Derechos!”, exigirán la destitución de la directora del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, tras el asesinato de un estudiante, ocurrido el pasado 22 de septiembre; así como por motivos de inseguridad y por la presunta falta de atención a casos de agresiones sexuales y violencia dentro del plantel Organizaciones en apoyo: Colectivo “Ajolote Negro”, “Tlacuache del CCH Sur” y “Colectiva “Tlacuachas Moradas del Sur”

Observaciones: No se descarta que realicen pintas durante el trayecto de la marcha y que realicen el bloqueo de vialidades sobre Av. Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría como medida de protesta.

Colectivo Haste Econtrarles CDMX

Cuauhtémoc Hora: 06:30

Lugar: Estación “Chabacano”, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Abordarán el transporte para continuar la “6ª Brigada Regional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas”, en la zona del Ajusco, Alcaldía Tlalpan Organizaciones en apoyo: Colectivo “Una Luz en el Camino CDMX”, Brigada Nacional de Búsqueda, “Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional” y Brigada Humanitaria de Paz.

Coordinadora estatal de los trabajadores de Educación de Guerrero

Cuauhtémoc Hora: 09:00

Lugar: Plaza de Santo Domingo República de Brasil y República de Cuba, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Se reunirán para acudir a la mesa tripartita que sostendrán con autoridades de la Secretaría de Educación Pública, a fin de que se dé atención a sus demandas: abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE 2007, estímulo a la jubilación en educación básica y superior, basificaciones y recategorizaciones a claves directas y el pago de horas adeudadas; así como compensaciones a las escuelas multigrado, contratación de personal de apoyo para educación indígena, útiles y uniformes escolares para educación básica Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración.

Policías de la CDMX

Hora: 12:00

Lugar: Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Mitin “¡Por la Dignificación Policial!”, exigen se abran espacios de diálogo institucional para que se revisen los recientes nombramientos en la estructura de mando de la corporación y se establezcan mecanismos de evaluación de desempeño más transparentes; así como que se impulse un proceso de comunicación directa con la base policial, a fin de fortalecer la moral interna y garantizar la efectividad de los operativos en la capital Observaciones: No se descarta realicen una marcha hacia alguna dependencia de Gobierno o punto de la Ciudad de México, además del bloqueo de vialidades como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

Pro Palestina

Cuauhtémoc Hora: 18:30

Lugar: Foro Indie Rocks Zacatecas No. 39, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Llevarán a cabo una manifestación en contra del concierto de la cantante, compositora y productora Noga Erez Observaciones: No se descarta que al evento asistan personas con perfil anarquista; así como que realicen pintas y destrozos en el lugar.