Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Claudia Sheinbaum es acosada por un hombre durante recorrido en el centro de CDMX

Los encargados de la seguridad apartaron al hombre, sin embargo, él insistió en aproximarse a la presidenta Sheinbaum, quien salió de Palacio Nacional rumbo a la SEP cerca de mediodía.
mar 04 noviembre 2025 03:49 PM
Claudia Sheinbaum es acosada por un hombre durante recorrido en el centro de CDMX
La presidenta mostró su desagrado ante el hombre que intentó besarla y la tocó en el Centro CDMX. (Foto: Especial )

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue acosada mientras realizaba un recorrido a pie de Palacio Nacional a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Centro de la Ciudad de México.

Mientras ciudadanos saludaban y le pedían fotografías a la mandataria sobre la calle de República de Argentina, un hombre se le acercó, intentó besarla y la tocó sin consentimiento.

Publicidad

Los encargados de la seguridad apartaron al hombre, sin embargo, este volvió a intentar abrazar a Sheinbaum, quien retrocedió. Los momentos quedaron captados en video.

''Nos tomamos la foto, no te preocupes'', dijo Sheinbaum al hombre. Él se aproximó por tercera vez, pero no se entendió lo que intentó decirle a la mandataria.

La presidenta llevó a cabo su recorrido cerca del mediodía de este martes 4 de noviembre. En otros videos se ve que ciudadanos la ovacionaron y le aplaudieron en su llegada a las instalaciones de la SEP.

Desde que Sheinbaum se convirtió en la candidata de Morena a la Presidencia, parte de su seguridad fue encargada a un equipo de ayudantía similar a la que cuidó a Andrés Manuel López Obrador, su antecesor.

Cuando lleva a cabo sus giras de trabajo por los estados, la mandataria es acompañada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Seguridad nacional Seguridad pública

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad