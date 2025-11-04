Claudia Sheinbaum es acosada por un hombre durante recorrido en el centro de CDMX

Los encargados de la seguridad apartaron al hombre, sin embargo, este volvió a intentar abrazar a Sheinbaum, quien retrocedió. Los momentos quedaron captados en video.

''Nos tomamos la foto, no te preocupes'', dijo Sheinbaum al hombre. Él se aproximó por tercera vez, pero no se entendió lo que intentó decirle a la mandataria.

🗳️ SHEINBAUM SALE A LAS CALLES CON LA GENTE



En su intento por mostrar cercanía con la gente, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a caminar entre simpatizantes.



El gesto, que buscaba proyectar sencillez y contacto popular, terminó desatando polémica en redes por “el… pic.twitter.com/1Tg2Psf3tk — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) November 4, 2025

La presidenta llevó a cabo su recorrido cerca del mediodía de este martes 4 de noviembre. En otros videos se ve que ciudadanos la ovacionaron y le aplaudieron en su llegada a las instalaciones de la SEP.

Desde que Sheinbaum se convirtió en la candidata de Morena a la Presidencia, parte de su seguridad fue encargada a un equipo de ayudantía similar a la que cuidó a Andrés Manuel López Obrador, su antecesor.

Cuando lleva a cabo sus giras de trabajo por los estados, la mandataria es acompañada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).