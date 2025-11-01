Ley Seca en México es necesaria para prevenir accidentes y enfermedades... pero falta regular

La organización Salud Justa advierte que la industria del alcohol ha impulsado campañas en contra de la implementación de la Ley Seca, argumentando afectaciones económicas y una violación al derecho de las personas a elegir libremente su consumo.

La diputada Valeria Cruz, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, asegura que la Ley Seca no solo debe mantenerse, sino reforzarse con un plan de atención integral de adicciones.

“No solo es un tema de salud pública, las restricciones del alcohol van encaminadas a disminuir o prevenir hechos de violencia y delictivos, pero va más allá con la atención de problemas sociales”, afirma en entrevista.

En contraste, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) sostiene que la medida no ha sido efectiva, pues perjudica a las familias que dependen de las tiendas de abarrotes y fomenta el comercio informal, donde no se pagan impuestos y se venden bebidas alcohólicas de dudosa procedencia, lo que representa un riesgo para la salud pública.

La Ley Seca se implementa en fechas en importantes en México. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

La Ley Seca y su aplicación en México

En 1915, el estado de Sonora fue el primero en establecer la prohibición a la venta, fabricación, importación y consumo de alcohol, luego de que su entonces gobernador, el general Plutarco Elías Calles, emitiera una declaratoria con el objetivo de reducir los índices delictivos y evitar lo que calificó como el “aniquilamiento físico y la perversión moral del individuo”.

Posteriormente la medida se replicó en más estados de la República y aunque no es una ley establecida en la Constitución, cada gobierno y municipio del país puede aplicar una medida extraordinaria para evitar disturbios, hechos de tránsito o delitos asociados al consumo y abuso del alcohol.

En México se aplica la Ley Seca 24 o 48 horas antes de las jornadas electorales locales y federales para fomentar la participación ciudadana en las urnas o en su caso, que sea consciente de su decisión sin alguna alteración por consumo de bebidas embriagantes.

En 2020, varios gobiernos estatales implementaron la Ley Seca durante la pandemia de covid-19 con el propósito de evitar reuniones y así reducir el riesgo de contagios masivos.

La Ley Seca impide a ciudadanos comprar bebidas alcohólicas en fechas destacadas. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

Las cifras por consumo del alcohol

De acuerdo con un estudio de la Red de Acción Sobre el Alcohol A.C y de la asociación civil Salud Justa publicado en agosto de 2025, existe evidencia por parte de organizaciones internacionales y autoridades de salud en México sobre que el alcohol sí provoca actos de violencia, accidentes, además de afectaciones económicas, sociales y psicológicas.

Los datos:

- El 26% de mujeres en México que fueron violentadas por su pareja consideran que ésta inició o empeoró debido al consumo de alcohol.

- En el 35% de los casos de maltrato infantil se observó que los padres se encontraban bajo los efectos del alcohol en el momento del incidente.

- El 40% de las personas encarceladas en América Latina y el Caribe tienen padres con historial de abuso de alcohol.

- En el 48% de los casos en donde ocurrió un homicidio, tanto víctimas como perpetradores habían estado bebiendo cuando se produjo el asesinato.

- Tan solo las vacaciones de verano entre julio y agosto 2025 fueron consignados 1,571 automovilistas al Centro de Sanciones Administrativas “El Torito” por conducir en estado de ebriedad, y otros 232 durante las fiestas patrias, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Las bebidas alcohólicas afectan la salud y provocan, en muchos casos, violencia. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

El alcohol, clave en accidentes

Nancy Olmedo, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, aseguró que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud, en 25% de los casos de lesiones reportadas y atendidas por autoridades el alcohol fue factor clave.

“Esto puede estar exacerbando ya los problemas de violencia en general y de género que tenemos en el país. También lo hemos visto en eventos masivos”, afirma entrevista para Expansión Política.

La investigadora considera que la Ley Seca es un mecanismo que las autoridades de todos los niveles del gobierno aplican de manera distinta para evitar actos de violencia, delictivos y desorden masivo.

Advierte que la restricción a la venta y consumo de alcohol, si bien es una política de prevención, puede tener un reforzamiento y homologación en cuanto a reglas y horarios en todo el país.

“Cada municipio o estado puede tener su propia ley o puede aplicar la norma de manera diferente, ahí vemos una gran variabilidad por el. No están homologados los horarios de venta y lugares autorizados”, explica.

Por su parte, la diputada Valeria Cruz señala que junto con el gobierno de la Ciudad de México, ya se trabaja en un mecanismo que no solo atienda problemas de consumo de alcohol, sino además el origen de la adicción, mediante programas de salud mental.