Detienen en CDMX a dos estadounidenses buscados por conspiración criminal

De acuerdo con el gabinete de seguridad del Gobierno de México, elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional localizaron a Anthony Emilio y a Pablo en las alcaldías Cuauhtémoc y Magdalena Contreras, respectivamente, tras un operativo conjunto.

Resultado de la cooperación internacional y de trabajos de inteligencia, elementos de @SSPCMexico y el @INAMI_mx, en coordinación con el @GabSeguridadMX, detuvieron en la Ciudad de México a dos fugitivos de Estados Unidos, con orden de arresto en Pennsylvania por conspiración… pic.twitter.com/skpPq5oByi — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 1, 2025

Autoridades federales informaron que, Troncoso es señalado como líder de una red dedicada al lavado de dinero y fraude en la compraventa de vehículos en tres condados de Pensilvania, Estados Unidos.

En su contra existen 15 acusaciones de autoridades de ese país por delitos graves, entre ellos conspiración criminal, robo, manipulación de registros y lavado de títulos de automóviles.

Por su parte, Correa Montoya es señalado por ser uno de los colaboradores de Anthony en la venta irregular de vehículos en Ciudad de México y otras entidades del país.

Ambos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración, que continuará con los protocolos de deportación correspondientes en coordinación con las autoridades estadounidenses.