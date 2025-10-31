Publicidad

CDMX

Bloqueos hoy en CDMX: las marchas y concentraciones que complicarán el tránsito este 31 de octubre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana prevé distintas movilizaciones programadas en varias alcaldías; advierte afectaciones viales desde la mañana hasta la noche.
vie 31 octubre 2025 08:08 AM
Diversas organizaciones sociales y colectivos realizarán marchas y concentraciones este viernes 31 de octubre en distintos puntos de la Ciudad de México. De acuerdo con el informe diario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las actividades incluyen una reunión de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), que durante la semana advirtió posibles bloqueos, además de movilizaciones convocadas por colectivos ciudadanos y grupos académicos.

El seguimiento de estas acciones contempla horarios, puntos de partida y zonas donde podrían presentarse cierres parciales o tránsito lento.

Marchas

Brigada Callejera “Elisa Martínez”

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 16:00

Lugar: Corregidora No. 115, Col. Centro

Destino: Zócalo Capitalino

Motivo: “La Caminata del Silencio”, en memoria de trabajadoras sexuales, mujeres en situación de calle y víctimas de trata fallecidas.

Observaciones: Se prevé afectación de vialidades durante el recorrido.

Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 18:00

Lugar: Camelia No. 202, Col. Guerrero

Destino: Calles de la Col. Guerrero

Motivo: Festival del “Día de Muertos” en memoria de mujeres transgénero víctimas de violencia.

Observaciones: Podrían sumarse colectivos LGBTI+ y vecinos de la zona.

Concentraciones

40 Días por la Vida

Alcaldías: Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán

Hora: 08:00

Lugares:

Periférico Sur No. 4829, Col. Parques del Pedregal (Tlalpan)

Manzanillo No. 49, Col. Roma Sur (Cuauhtémoc)

Miguel Ángel de Quevedo No. 1098, Col. Parque San Andrés (Coyoacán)

Atlixco No. 12, Col. Condesa (Cuauhtémoc)

Motivo: “Vigilia de Oración” por la vida y en contra del aborto.

Frente Contra las Desapariciones y la Violencia Generalizada en México

Alcaldía: Benito Juárez

Hora: 12:00

Lugar: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Del Valle

Motivo: Encuentro “Reflexión y conciencia de todas y todos” sobre desaparición de personas y violencia generalizada.

Observaciones: Participarán integrantes del Colectivo de Buscadoras y Buscadores “Hasta Encontrarles”.

Colectivo “Antimonumenta del Feminicidio”

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 12:00

Lugar: Av. Juárez No. 14, Col. Centro

Motivo: Colocación de una ofrenda para honrar a mujeres víctimas de feminicidio.

Fuerza Amplia de Transportistas (FAT)

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 16:00

Lugar: Secretaría de Movilidad, Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte

Motivo: Reunión con autoridades del Gobierno Central y de Movilidad para conocer la propuesta sobre el aumento a la tarifa del transporte público.

Observaciones: Se prevé la participación de representantes de diversos gremios transportistas.

Red Académica de Solidaridad con Palestina México

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 17:00

Lugar: Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro Histórico

Motivo: Mega ofrenda por la libertad y contra la guerra en Palestina.

Observaciones: Se prevé asistencia de colectivos de derechos humanos y organizaciones solidarias.

