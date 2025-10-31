Autoridades CDMX y transportistas se reúnen para determinar ajuste al pasaje

Asimismo, plantearon que, en caso de no autorizarse el subsidio, se considere homologar la tarifa con la del Estado de México, donde el precio mínimo del pasaje es de 14 pesos.

Comienzan a llegar a la Secretaría de Movilidad de la CDMX, representantes de distintas rutas y empresas de transporte concesionado para la reunión que sostendrán con las autoridades para negociar su petición de aumento al precio del pasaje en la capital.



📹: David Santiago pic.twitter.com/DeeTYGgwdC — Expansión Política (@ExpPolitica) October 31, 2025

Francisco Carrasco, representante de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), organización que agrupa a más de 8,000 trabajadores de distintas rutas, consideró necesario el ajuste tarifario, ya que el último se generó en 2022.

Afirmó que en este lapso, los precios de los combustibles, insumos e incluso el salario de todos los conductores ha aumentado, lo que hace insostenible que se mantenga la tarifa actual de entre seis y ocho pesos.

“Hay compañeros a los que no les alcanza ni para dar el mantenimiento preventivo a sus unidades, por eso, hagamos ese ejercicio, que nos aumenten la tarifa y en un plazo de tres meses nosotros estaríamos en mejores condiciones”, afirmó.

La FAT, quien recientemente amenazo con movilizarse en toda la Ciudad de México y generar un boqueo masivo, aseguró que en la reunión con autoridades capitalinas pondrán sobre la mesa la posibilidad de un ligero aumento al pasaje, acompañado de un bono.

Por su parte, Jesús Padilla, presidente de la asociación Movilidad y Vanguardia (Mova), coincidió en la necesidad de aumentar el precios del pasaje de dos pesos, acompañado de un bono de combustible e insumos, como base para mejorar el servicio y unidades de distintas rutas.

“ Hay que decirlo con toda claridad; de las últimas 30 empresas que se han creado, 24 y están en quiebra, si seguimos esa ruta no le vamos a dar el servicio que requiere la ciudadanía. No puede haber servicio de calidad sin un subsidio. No puede haber servicio de primera con tarifa de tercera”, señaló.

Padilla dijo que Metrobús, Trolebús, RTP y Cablebus, son servicios de transporte de pasajeros que son subsidiados, los cuales son reconocidos por su calidad y la mejora continua.

La reunión inició poco antes de las seis de la tarde en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y participan representantes de distintas rutas y empresas, así como el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, el secretario de gobierno, César Craviotoy Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas capitalino.