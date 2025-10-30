Hoy No Circula este viernes 31 de octubre: revisa si tu auto puede salir y evita multas

Autos que no podrán circular

De acuerdo con el calendario oficial , la restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas y este viernes deberán suspender su circulación los vehículos con:

-Engomado azul.

-Terminación de placa 9 o 0.

-Holograma 1 o 2.

Si tu automóvil cumple con estas características, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por transporte público o medios alternativos.

Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

Autos que sí pueden circular

Están exentos del programa:

-Autos con holograma 0 o 00.

-Vehículos eléctricos o híbridos.

-Autos con holograma 1 o 2, pero que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que la medida se mantiene en su modalidad regular, sin restricciones adicionales.

Dónde aplica la medida

El Hoy No Circula está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco Solidaridad

Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. En estos casos, las multas comenzarán a aplicarse hasta enero de 2026.

Multas por incumplir

Si decides circular sin cumplir la restricción, podrías recibir una multa de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA equivale a 113.14 pesos, por lo que la sanción puede ir de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo del criterio de la autoridad.

Consejos para evitar sanciones

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

-Revisa el reporte de calidad del aire del día.

-Planea tus traslados con anticipación.

-Verifica el engomado y la terminación de placa de tu auto.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas, sino que también ayuda a mejorar la calidad del aire en el Valle de México, beneficiando la salud de todos los habitantes de la región.

