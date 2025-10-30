Estos son los tipos de licencia para conducir que hay en CDMX, ¿cuántos son y cuáles son sus diferencias?

En la Ciudad de México existen distintos tipos de licencia para conducir y cada una corresponde al vehículo o servicio de transporte que se utilice. El documento es obligatorio para circular y su costo depende del tipo de trámite, la vigencia y la categoría asignada por la autoridad.
A continuación se detalla la clasificación vigente de licencias y sus tarifas correspondientes para 2025.
Tipos de licencia
- Licencia tipo A
Autoriza la conducción de vehículos particulares.
- Licencia tipo A1
Dirigida a motociclistas.
- Licencia tipo A2
Permite conducir tanto vehículos particulares como motocicletas.
- Licencia tipo A permanente
Documento sin fecha de vencimiento para conductores que la obtuvieron antes de su suspensión administrativa.
- Licencia Tarjetón tipo B
Destinada a operadores de taxi registrados en la Ciudad de México.
- Licencia tipo C
Otorga permiso para conducir unidades de transporte público de pasajeros.
- Licencia tipo D
Aplica para operadores de transporte de carga.
- Licencia tipo E
Corresponde a vehículos de transporte especializado.
- Permiso para conducir con vigencia única
Autoriza la circulación de forma temporal, principalmente a personas en proceso de obtener su licencia definitiva.
Licencia A (vehículos particulares, 3 años): 1,099.00 pesos
Licencia A1 (motociclistas, 3 años): 550.00 pesos
Licencia A permanente: 1,500 pesos
Licencia A2 (vehículos particulares y motociclistas, 3 años): 1,099.00 pesos
Licencia Tarjetón B (taxis, 2 años): 1,365.00 pesos
Licencia Tarjetón B (taxis, 3 años): 2,053.00 pesos
Licencia tipo C, D y E (2 años): 1,977.00 pesos
Licencia tipo C, D y E (3 años): 2,970.00 pesos
Permiso de conducir con vigencia única: 565.00 pesos
¿Cómo se tramitan?
Los interesados en tramitar la licencia de conducir solo deben seguir este procedimiento:
1. Inicia sesión en tu cuenta Llave CDMX https://llave.cdmx.gob.mx 2. Selecciona "iniciar nuevo tramite digital". 3. Da clic en el recuadro que dice "licencia" o puedes escribir "expedición de licencia para conducir" 4. Aparecerá un listado con todos los tipos de licencia. Puedes ingresar a cada uno, verificar los requisitos y todo lo necesario para cada caso.
Licencia E13
Recientemente se estableció la licencia E13, un nuevo tipo de documento obligatorio para las personas que conduzcan vehículos dedicados al transporte de sustancias tóxicas o peligrosas dentro de la ciudad.
¿Para quién aplica?
Exclusivamente para operadores de unidades que transporten sustancias catalogadas como tóxicas o peligrosas, sin importar si pertenecen a empresa pública o privada.
Requisito de antigüedad de licencia
Para obtener la licencia E13, es obligatorio contar con una licencia Tipo A con al menos tres años de antigüedad y que se encuentre vigente.
Acreditación adicional obligatoria
La persona solicitante debe acreditar conocimientos específicos sobre operación segura de vehículos que transporten sustancias peligrosas ante la Secretaría de Movilidad.
Además, el alta de vehículos destinados a este tipo de transporte requerirá un dictamen de seguridad emitido por autoridad competente, según lo señalado en los trámites anexos del decreto.