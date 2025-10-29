Hoy No Circula 30 de octubre: revisa qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial , deberán permanecer estacionados:

-Vehículos con engomado color verde.

-Autos con terminación de placa 1 o 2.

-Vehículos con holograma 1 o 2.

Si tu coche cumple alguna de estas condiciones, lo mejor es dejarlo en casa y optar por otras alternativas: transporte público, bicicleta o autos compartidos.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Están exentos del programa:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos o híbridos.

-Vehículos con holograma 1 o 2, pero sin engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este jueves no se ha declarado Doble Hoy No Circula, ya que no existe contingencia ambiental. La restricción será únicamente la habitual.

¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco, la medida aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, aunque las multas se empezarán a cobrar hasta el 1 de enero de 2026.

Multa por incumplimiento

No respetar el Hoy No Circula puede resultar costoso.

Las sanciones van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

En 2025, cada UMA equivale a 113.14 pesos, por lo que la multa puede ir de 2,262 a 3,394 pesos, según la autoridad que la imponga.

Consejos para evitar contratiempos

-Consulta siempre el calendario oficial antes de salir.

-Revisa el reporte de calidad del aire.

-Planea tus traslados con anticipación.

-Verifica si tu vehículo tiene restricción para el día.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita multas: también ayuda a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Antes de encender el motor, revisa tu placa, engomado y holograma. Una decisión informada puede ahorrarte dinero, tiempo y estrés, además de contribuir al bienestar de todos.