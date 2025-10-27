Tren Ligero se "enchula" rumbo al Mundial; apuesta por incrementar su afluencia

Transformación del Tren Ligero

En septiembre pasado, el Sistema de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México anunció el cierre de la terminal Tasqueña para llevar a cabo obras de remodelación de los andenes de llegada y salida.

Lo anterior debido a que, una vez que comiencen a operar los trenes dobles, estos no cabrían en la terminal y tampoco facilitaría el cambio de dirección en su patio de maniobras actual.

Raúl Basulto, secretario de Obras de la Ciudad de México, explicó en un video difundido en redes sociales que las obras de ampliación de la terminal Tasqueña permitirá eficientar las operaciones del Tren Ligero.

“Es una obra que tendrá un periodo 2025-2026, así que vamos a estar aquí semana con semana, los avances de obra”, dijo.

De acuerdo con la licitación pública OTLP-DEPE-L003-2025, las obras de remodelación de la terminal Tasqueña concluirán en mayo de 2026 y requerirán una inversión cercana a los 65 millones de pesos.

Recuerda que por trabajos de ampliación la estación Terminal Tasqueña se encuentra cerrada.



De la estación Las Torres al andén E del CETRAM Tasqueña. contamos con servicio de apoyo gratuito con unidades de la @RTP_CiudadDeMex para el traslado de personas usuarias. pic.twitter.com/o3i07kq2kW — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) October 16, 2025

Como parte del proyecto, a partir del 20 de octubre inició el cierre temporal y gradual de estaciones del Tren Ligero para realizar trabajos de remodelación y colocación de techumbres, los cuales se desarrollarán conforme al siguiente calendario:

Huichapan: del 20 de octubre al 21 de noviembre de 2025

del 20 de octubre al 21 de noviembre de 2025 Tepepan: del 18 de noviembre al 11 de diciembre de 2025

del 18 de noviembre al 11 de diciembre de 2025 La Noria: del 11 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026

del 11 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026 Periférico: del 9 de enero al 7 de febrero de 2026

del 9 de enero al 7 de febrero de 2026 Xomali: del 7 de febrero al 4 de marzo de 2026

del 7 de febrero al 4 de marzo de 2026 Huipulco: del 4 de marzo al 2 de abril de 2026

De acuerdo con el Sistema de Transportes Eléctricos, parte de las obras de estas estaciones consistirán en reforzamiento de techumbres, pintura, instalación de zapatas eléctricas y colocación de losas.

Parte del proyecto de mejoramiento del Tren Ligero rumbo al mundial de 2026, es la adquisición de 17 nuevos trenes dobles y un cambio de nombre a “Tren Ajolote” con la imagen del emblemático anfibio endémico de Xochimilco.

Actualmente el Tren Ligero transporta a 130,000 pasajeros al día y se espera que con las mejoras y la compra de nuevos trenes, la afluencia de usuarios incremente a 240,00.

Para la compra de los nuevos trenes ligeros, el gobierno estima invertir 1,337.5 millones de pesos.