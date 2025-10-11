Hoy No Circula Sabatino 11 de octubre 2025: qué autos descansan este segundo sábado del mes

Las multas por incumplir con el programa este 2025 van de 2,262 a 3,394 pesos, y aplican tanto en la capital como en la zona conurbada. Más allá de ser una regla vial, el objetivo del Hoy No Circula es reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

¿Qué autos no pueden circular el segundo sábado de octubre?

De acuerdo con el calendario oficial :

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de su placa.

-Autos con placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

El Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de vehículos, dependiendo del holograma y la placa (Came)

Vehículos que sí pueden circular

-Vehículos con holograma 00 y 0, usualmente nuevos o de bajas emisiones.

-Autos eléctricos o híbridos, que están exentos como incentivo a las tecnologías limpias.

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. El esquema de Doble Hoy No Circula solo se activa durante contingencias ambientales cuando la calidad del aire es muy mala.

Para este sábado 11 de octubre, no está prevista su aplicación.

Zonas donde aplica la restricción

El programa es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Desde el 1 de julio, también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones operan de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2.

En estas dos zonas, las multas empezarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino

El esquema se organiza según el holograma y la terminación de la placa:

Holograma 2:

No circula ningún sábado del mes.

Holograma 1:

Terminación impar → primer y tercer sábado del mes.

Terminación par → segundo y cuarto sábado del mes.

Quinto sábado del mes: solo se restringen los autos con holograma 2 y los vehículos foráneos.

Antes de salir este sábado, revisa tu holograma y el número final de tu placa.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas: también ayuda a mejorar la calidad del aire que respiramos todos los días.

Planea tu día, cuida tu bolsillo y respira tranquilo.