Hoy No Circula Sabatino 24 de enero: autos que descansan el cuarto sábado en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula es un programa que busca es reducir la contaminación que producen los vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México y mejorar la calidad del aire que respiras todos los días.

Para esto, aplica restricciones de circulación a algunos autos, según sus características, número de placa y color de engomado.

Autos que no podrán circular este sábado

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, este sábado no circulan:

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Autos que sí salen sin restricciones

Por el contrario, los siguientes autos podrán circular sin problemas:

-Vehículos con holograma 00 y 0, que suelen ser más nuevos y con menores emisiones.

-Autos eléctricos e híbridos, exentos para incentivar tecnologías limpias.

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

