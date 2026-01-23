Publicidad

CDMX

Hoy No Circula Sabatino 24 de enero: autos que descansan el cuarto sábado en CDMX y Edomex

Antes de salir, revisa tu placa y el calendario del Hoy No Circula para evitar sanciones. Circular sin que te toque te puede costar 2,346.20 pesos.
vie 23 enero 2026 05:41 PM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula Sabatino restringe la circulación de vehículos los sábados para reducir la contaminación en CDMX y Edomex. (Arkadij Schell/Getty Images)

Los sábados suelen ser el respiro de la jornada laboral y escolar. Ideal para descansar en casa o salir con la familia o amistades. Si tienes planeado realizar una salida en auto, primero revisa cómo aplica el Hoy No Circula para este 24 de enero.

Consultarlo antes te evitará posibles multas en la Ciudad de México y el Estado de México, y podrás preparar tu compromiso con tiempo.

El Hoy No Circula es un programa que busca es reducir la contaminación que producen los vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México y mejorar la calidad del aire que respiras todos los días.

Para esto, aplica restricciones de circulación a algunos autos, según sus características, número de placa y color de engomado.

Autos que no podrán circular este sábado

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, este sábado no circulan:

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Autos que sí salen sin restricciones

Por el contrario, los siguientes autos podrán circular sin problemas:

-Vehículos con holograma 00 y 0, que suelen ser más nuevos y con menores emisiones.

-Autos eléctricos e híbridos, exentos para incentivar tecnologías limpias.

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) , que contempla las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, la Secretaría de Medio Ambiente del Edomex ya inició su aplicación en el Valle de Toluca (ZMVT) y en Santiago Tianguistenco.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

En la Ciudad de México, si no respetas la medida, la sanción va de 20 a 30 UMA, lo que equivale a entre 2,346.20 a 3,519.30 pesos en 2026.

En el Edomex, la multa es de 20 UMA, o 2,346.20 pesos. El mismo monto se aplica cuando no se cuenta con holograma de verificación, además de que hay remisión al corralón.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

En la Ciudad de México, la Sedema divide la circulación de los vehículos de holograma 1 por el número en que termina su placa.

Placa con terminación impar: descansa primer y tercer sábado.

Placa con terminación par: descansa segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado del mes: descansan los vehículos con holograma 2 y los autos foráneos.

Mientras tanto, todos los vehículos de holograma 2 no circulan.

Antes de salir, revisa tu holograma y el número final de tu placa para cumplir con el Hoy No Circula Sabatino. Puedes revisar cuándo no puedes circular a través del calendario de la Sedema, disponible aquí: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

