Brugada anuncia inicio de remodelación de Línea 3 del Metro en diciembre

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que en diciembre de 2025 comenzarán las obras de remodelación de la Línea 3 del Metro y dijo que se está trabajando para que no haya muchas afectaciones para los usuarios.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que tras la reapertura total de la Línea 1 del Metro, prevista para el 16 de noviembre, iniciarán las obras de remodelación de la Línea 3.

"Quiero que quede muy claro que no habrá afectación, todo lo que estamos haciendo es lo paralelo, y lo necesario para que cuando haya que cerrar, sea el menor tiempo posible", subrayó.