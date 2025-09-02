La remodelación de la Línea 3 del Metro ya tiene fecha; habrá cierre de algunas estaciones

En el primer informe de gobierno de Clara Brugada, cuyo documento fue entregado este 1 de septiembre ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, la mandataria señaló que como parte del plan para mejorar la movilidad de la capital, se tienen contempladas obras en las líneas 3, A y B.

Añadió que entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 se lanzará la licitación pública internacional para llevar a cabo las obras de renovación total de instalaciones fijas eléctricas, así como la adquisición de 45 nuevos trenes.

Señaló que durante los próximos meses se llevarán a cabo estudios técnicos especializados para definir con precisión el tipo de obras requeridas y así crear un calendario de cierres para reducir el impacto a los usuarios.

“Durante el periodo de obras se implementarán cierres programados en estaciones para llevar a cabo trabajos de rehabilitación en los sistemas eléctricos, hidráulicos y de señalización, así como la modernización de instalaciones fijas y elementos de accesibilidad”, dijo.

El informe de gobierno no detalla cuál será el costo total de la inversión para la renovación total de la línea 3 del Metro en instalaciones fijas y eléctricas, tampoco cuánta inversión se requerirá para la compra de los 45 nuevos trenes.

Tan solo la Línea 1 del Metro costó más de 37,000 millones de pesos tanto en obra civil, como instalaciones fijas, así como la adquisición de 29 trenes, cuya deuda será liquidada en 19 años.

De enero a marzo de 2025, el Metro reportó que esta fue la segunda más usada por habitantes del estado de México y la Ciudad de México para conectar con el centro y sur de la capital, con un total de 45.4 millones de usuarios en este trimestre

La estación más usada es Indios verdes con 7.7 millones de pasajeros, seguido de Universidad con 4.7 millones y Deportivo 18 de Marzo con 2.3 millones de usuarios.

Esta línea enfrenta constantes hundimientos entre Indios verdes y la Estación Potrero lo que genera una reducción en la velocidad de los Trenes. En enero de 2023 dos trenes de esta Línea chocaron entre la estación Potrero y La Raza dejando una persona muerta y más de un centenar heridos.