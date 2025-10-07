Publicidad

CDMX

Policía CDMX frena a grupo que llevó rocas y herramienta a marcha por Palestina

La semana pasada, autoridades de la Ciudad de México anunciaron investigaciones para dar con los encapuchados que agredieron a decenas de policías en la marcha del 2 de octubre.
mar 07 octubre 2025 06:11 PM
Oficiales decomisaron los objetos que iban a ser utilizados para agredir durante la marcha. (Fotos: SSC)

Cinco días después de la agresión ocurrida a policías de la Ciudad de México durante la marcha del 2 de octubre, uniformados capitalinos controlaron esta tarde a un grupo de personas, identificadas como integrantes del ''Bloque Negro'', quienes portaban objetos para causar daños durante una manifestación a favor de Palestina.

La manifestación inició en el Hemiciclo a Juárez, en el Centro de la capital, rumbo a la Embajada de Estados Unidos. Los participantes exigen que Israel detenga los ataques en la Franja de Gaza.

Fue en la Glorieta de las Mujeres que Luchan donde una fracción de los manifestantes comenzaron a pintar paredes y monumentos. Luego trataron de entrar a negocios, principales afectados por la manifestación violenta de la semana pasada.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intervinieron e impidieron los destrozos. Sus acciones derivaron en algunos enfrentamientos con integrantes del ''Bloque Negro'', quienes portaban herramientas para realizar sus agresiones.

"Durante el acompañamiento de las personas que realizan una marcha sobre la avenida #PaseoDeLaReforma, rumbo a la #Embajada de los Estados Unidos, personal de la #PolicíaMetropolitana realizó un control preventivo a un grupo de participantes que fueron observados con objetos aptos para agredir", dijo la Secretaría de Seguridad de la capital.

"Al momento, se resguardaron mochilas en las que había piedras, botellas de vidrio y cohetes, así como un martillo; no hay personas detenidas por estos hechos", agregó.

La semana pasada, autoridades de la Ciudad de México anunciaron investigaciones para dar con los encapuchados que agredieron a decenas de policías en la marcha del 2 de octubre.

Comerciantes se manifestaron por las pérdidas millonarias que dejaron los saqueos y manifestaciones de ese día.

