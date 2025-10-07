Policía CDMX frena a grupo que llevó rocas y herramienta a marcha por Palestina

Fue en la Glorieta de las Mujeres que Luchan donde una fracción de los manifestantes comenzaron a pintar paredes y monumentos. Luego trataron de entrar a negocios, principales afectados por la manifestación violenta de la semana pasada.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intervinieron e impidieron los destrozos. Sus acciones derivaron en algunos enfrentamientos con integrantes del ''Bloque Negro'', quienes portaban herramientas para realizar sus agresiones.

"Durante el acompañamiento de las personas que realizan una marcha sobre la avenida #PaseoDeLaReforma, rumbo a la #Embajada de los Estados Unidos, personal de la #PolicíaMetropolitana realizó un control preventivo a un grupo de participantes que fueron observados con objetos aptos para agredir", dijo la Secretaría de Seguridad de la capital.

La #SSC informa:



En alcance a esta información, y al continuar con el acompañamiento de la manifestación, personal de la #PolicíaMetropolitana retiró un martillo, una barra de metal y una mochila en la que había una lata de pintura en aerosol, a un grupo de encapuchados.… pic.twitter.com/1Bp26lA6y5 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 7, 2025

"Al momento, se resguardaron mochilas en las que había piedras, botellas de vidrio y cohetes, así como un martillo; no hay personas detenidas por estos hechos", agregó.

La semana pasada, autoridades de la Ciudad de México anunciaron investigaciones para dar con los encapuchados que agredieron a decenas de policías en la marcha del 2 de octubre.

Comerciantes se manifestaron por las pérdidas millonarias que dejaron los saqueos y manifestaciones de ese día.