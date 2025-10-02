Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 3 de octubre: autos que descansan este viernes en CDMX y Edomex

Consultar el calendario oficial y planear los traslados ayuda a evitar sanciones y contribuye a mejorar la calidad del aire en la región.
jue 02 octubre 2025 08:34 PM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula limita la circulación de autos en CDMX y Edomex para reducir contaminación.
 (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Si vives en la Ciudad de México o en alguno de los municipios conurbados del Estado de México, este viernes 3 de octubre es clave que revises el calendario del programa Hoy No Circula antes de sacar tu auto.

Saltarte la medida puede implicar multas considerables, así que conviene estar informado y planear tu día.

Autos que no circulan este viernes

Según el calendario oficial , la restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas y afecta a los vehículos con:

-Engomado azul.

-Terminación de placa 9 o 0.

-Holograma 1 o 2.

Si tu automóvil entra en esta categoría, lo más recomendable es dejarlo en casa para evitar sanciones.

Hoy No Circula Viernes
Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

Vehículos que sí pueden circular

Quedan exentos de la medida:

-Autos con holograma 0 o 00.

-Vehículos eléctricos o híbridos.

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0.

¿Doble Hoy No Circula?

Este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que la restricción se mantiene en su modalidad regular, sin Doble Hoy No Circula.

Dónde aplica la medida

El Hoy No Circula está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México:

-Atizapán

-Coacalco

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio, la medida también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. En estas zonas, las multas comenzarán a aplicarse hasta enero de 2026.

Las multas

No cumplir con el Hoy No Circula puede salir caro. Los infractores pueden recibir una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA vale 113.14 pesos, lo que coloca la multa entre 2,262 y 3,394 pesos, según determine la autoridad.

Consejos para evitar problemas

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

-Revisa el reporte de calidad del aire del día.

-Planea tus traslados con anticipación para evitar contratiempos.

-Verifica si hoy te toca quedarte en casa según el engomado y la terminación de placa de tu auto.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita sanciones, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México, beneficiando a todos los habitantes de la región.

