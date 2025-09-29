Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

¿Hay servicio en la Línea A del Metro o aún se encuentra cerrada?

Las recientes lluvias que azotaron al Valle de México afectó las movilidad en la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo, por lo que usuarios resultan afectados.
lun 29 septiembre 2025 08:26 AM
¿Ya hay servicio en la Línea A del Metro o aún se encuentra cerrada?
Los trabajos para retirar agua de las vías de diferentes estaciones se realizó de manera conjunta entre trabajadores del STC, Conagua, SEIAGUA y del municipio de La Paz. (Fotos: @AdrianRubalcava )

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que aproximadamente a las 21:30 horas del domingo 28 de septiembre, se reanudó en su totalidad el servicio en la Línea A del Metro que corre de Pantitlán a La Paz.

Este tramo de transporte público que recorre las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco y el municipio de La Paz, en el Estado de México, resultó afectado por las lluvias del sábado 27 de septiembre, que de acuerdo a las autoridades de la CDMX, fue la más intensa de la temporada de lluvias.

Publicidad

Trabajadores del Metro y dependencias capitalinas y del municipio de La Paz, trabajaron en retirar agua de las vías en el tramo que resultó afectado, y que provocó servicio provisional de Pantitlán-Guelatao Santa Marta-La Paz.

"En la interestación Santa Marta -Acatitla, el nivel del encharcamiento alcanzó los dos metros de altura y 300 metros de longitud. Técnicos del Metro continúan con el desalojo de agua en el tramo Santa Marta-Acatitla y se proyecta que sea en el transcurso de la tarde cuando sea posible restablecer el servicio de la Línea A al cien por ciento", detalló el Metro en un comunicado.

Avance de la Línea A del Metro

La Línea A corre de Pantitlán a La Paz, cuenta con 12 estaciones y recorre alcaldías como Iztacalco, Iztapalapa, y municipios del Estado de México como Los Reyes, La Paz.

Leer más:

Inundaciones Iztapalapa
CDMX

Iztapalapa vuelve a ser impactada por las inundaciones: "Estamos entre el lodo"

En su reporte de avance de trenes de las 07:00 horas, el Metro estima una espera de seis minutos en 10 líneas, entre ellas, la Línea 12, de siete minutos en la Línea 8 y de cinco minutos en la Línea 5.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Metro

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad