¿Hay servicio en la Línea A del Metro o aún se encuentra cerrada?

Trabajadores del Metro y dependencias capitalinas y del municipio de La Paz, trabajaron en retirar agua de las vías en el tramo que resultó afectado, y que provocó servicio provisional de Pantitlán-Guelatao Santa Marta-La Paz.

"En la interestación Santa Marta -Acatitla, el nivel del encharcamiento alcanzó los dos metros de altura y 300 metros de longitud. Técnicos del Metro continúan con el desalojo de agua en el tramo Santa Marta-Acatitla y se proyecta que sea en el transcurso de la tarde cuando sea posible restablecer el servicio de la Línea A al cien por ciento", detalló el Metro en un comunicado.

Avance de la Línea A del Metro

La Línea A corre de Pantitlán a La Paz, cuenta con 12 estaciones y recorre alcaldías como Iztacalco, Iztapalapa, y municipios del Estado de México como Los Reyes, La Paz.

— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 29, 2025

#AvisoMetro : Se reanuda la operación en la Línea A, de Pantitlán a La Paz. Todas las estaciones ofrecen servicio, luego de concluir las labores de retiro de agua y las pruebas operativas necesarias para garantizar una circulación segura. La circulación de los trenes es continua. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 29, 2025

En su reporte de avance de trenes de las 07:00 horas, el Metro estima una espera de seis minutos en 10 líneas, entre ellas, la Línea 12, de siete minutos en la Línea 8 y de cinco minutos en la Línea 5.