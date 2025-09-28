Publicidad

CDMX

Lluvias inundan zonas de Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y GAM

Iztapalapa es la alcaldía con más colonias afectadas por las inundaciones de anoche. Autoridades han desplegado operativos para ayudar a la población.
dom 28 septiembre 2025 08:40 AM
Encharcamientos Zaragoza
Autoridades trabajaron durante la madrugada en las zonas afectadas. (Foto: Cuartoscuro)

Autoridades informaron que las lluvias de la noche del sábado rompieron todos los pronósticos y causaron afectaciones en varias alcaldías de la Ciudad de México.

Las zonas más afectadas por inundaciones son Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, detalló la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La precipitación máxima se dio en Iztapalapa en la Estación de Rebombeo-La Quebradora con 90.75 mm, en Lomas de Zaragoza con 76.4 mm, Ejército de Oriente con 73.75 mm y Cárcel de Mujeres con 60.5 mm.

Además, en Tláhuac en la Estación San José registró 62 mm y en la Planta Santa Catarina con 51.5 mm.; y en Venustiano Carranza en la Estación Churubusco Lago con 69 mm.

Las colonias más afectadas en Iztapalapa fueron la UH Vicente Guerrero, Ejército de Oriente, La Nopalera, La Colmena, Ampliación Santiago Acahualtepec, Santa Cruz Acalpixca, Santa Martha Acatitla, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

En Tláhuac las colonias San Juan Ixtayopan y la San José. En Gustavo A. Madero fueron afectadas las colonias San Juan de Aragón 4ta sección, San Juan de Aragón 5ta sección, Villa de Aragón.

Clara Brugada dijo que las autoridades continuarán con el censo para conocer las afectaciones en casas habitación.

Las inundaciones causaron retrasos y suspensiones en sistemas de transporte, incluido el Metro.

