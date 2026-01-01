El Metrobús de la CDMX se echó para atrás e informó a los usuarios que la ruta de apoyo Glorieta Cuitláhuac-Alameda Tacubaya seguirá funcionando; esto, después que en los últimos días de 2025, se informó que terminaría el servicio, lo que de inmediato causó peticiones por parte de los usuarios para que siguiera operando.
El Metrobús CDMX se retracta: mantendrá en 2026 esta ruta clave para los usuarios
Esta ruta de apoyo operó desde noviembre de 2023 y se extendió hasta abril de 2024 como una alternativa de movilidad a las personas usuarias de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, mientras se realizaron los trabajos de modernización.
La ruta de apoyo Glorieta Cuitláhuac-Alameda Tacubaya, que conecta con las Líneas 7 y 9 de ese sistema seguirá funcionando, de acuerdo a lo que informó el Metrobús a través de sus redes sociales.
"En atención a las demandas de las personas usuarias y por instrucciones de nuestra Jefa de Gobierno Clara Brugada, la ruta Glorieta Cuitláhuac | París Alameda Tacubaya que conecta las Líneas 2 y 7 de Metrobús, continuará su operación indefinidamente", detalla el texto.
Esta ruta de ampliación opera de lunes a viernes de las 05:30 a 10:00 horas en horario matutino y vespertino de las 17:00 a las 23:30 horas.