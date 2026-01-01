El Metrobús CDMX se retracta: mantendrá en 2026 esta ruta clave para los usuarios

Esta ruta de apoyo operó desde noviembre de 2023 y se extendió hasta abril de 2024 como una alternativa de movilidad a las personas usuarias de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, mientras se realizaron los trabajos de modernización.

La ruta de apoyo Glorieta Cuitláhuac-Alameda Tacubaya, que conecta con las Líneas 7 y 9 de ese sistema seguirá funcionando, de acuerdo a lo que informó el Metrobús a través de sus redes sociales.

"En atención a las demandas de las personas usuarias y por instrucciones de nuestra Jefa de Gobierno Clara Brugada, la ruta Glorieta Cuitláhuac | París Alameda Tacubaya que conecta las Líneas 2 y 7 de Metrobús, continuará su operación indefinidamente", detalla el texto.

Esta ruta de ampliación opera de lunes a viernes de las 05:30 a 10:00 horas en horario matutino y vespertino de las 17:00 a las 23:30 horas.