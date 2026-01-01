Publicidad

CDMX

El Metrobús CDMX se retracta: mantendrá en 2026 esta ruta clave para los usuarios

Los usuarios de este servicio de transporte público reciben el año 2026 con buenas noticias, debido a que primero se dio a conocer la finalización de una ruta.
jue 01 enero 2026 04:49 PM
Los usuarios del Metrobús seguirán usando la ruta que en un primer momento se utilizó como de apoyo mientras duraban los trabajos de la Línea 1 del Metro. (Foto: Facebook Metrobús )

El Metrobús de la CDMX se echó para atrás e informó a los usuarios que la ruta de apoyo Glorieta Cuitláhuac-Alameda Tacubaya seguirá funcionando; esto, después que en los últimos días de 2025, se informó que terminaría el servicio, lo que de inmediato causó peticiones por parte de los usuarios para que siguiera operando.

Esta ruta de apoyo operó desde noviembre de 2023 y se extendió hasta abril de 2024 como una alternativa de movilidad a las personas usuarias de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, mientras se realizaron los trabajos de modernización.

La ruta de apoyo Glorieta Cuitláhuac-Alameda Tacubaya, que conecta con las Líneas 7 y 9 de ese sistema seguirá funcionando, de acuerdo a lo que informó el Metrobús a través de sus redes sociales.

"En atención a las demandas de las personas usuarias y por instrucciones de nuestra Jefa de Gobierno Clara Brugada, la ruta Glorieta Cuitláhuac | París Alameda Tacubaya que conecta las Líneas 2 y 7 de Metrobús, continuará su operación indefinidamente", detalla el texto.

Esta ruta de ampliación opera de lunes a viernes de las 05:30 a 10:00 horas en horario matutino y vespertino de las 17:00 a las 23:30 horas.

ruta-ampliacion-metrobus
Los usuarios podrán seguir usando esta ruta que se implementó como de apoyo y que cubre estas estaciones. (Foto: Captura de pantalla de metrobus.cdmx.gob.mx/)

