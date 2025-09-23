Brugada alista nuevas reglas para transporte de materiales peligrosos

Contempla reformas al reglamento de tránsito, control de velocidades, horarios, vías de circulación y capacidades de carga, así como planes de protección civil y atención a contingencias.

En rueda de prensa, la mandataria capitalina detalló que tras el accidente que cobró la vida de 29 personas y casi un centenar de heridos, el equipo de gobierno comenzó a revisar los reglamentos vigentes y las disposiciones, para redactar una nueva propuesta que será presentada en próximos días.

Dijo que el plan contempla reformas al Reglamento de Tránsito que establecerán límites de velocidad, horarios, rutas específicas y capacidad máxima para estas unidades.

“También otras medidas de control vehicular, otros requisitos adicionales para obtener la licencia tipo 'E' y medidas relacionadas con los planes de protección civil, en lugares donde se ubican expendios, así como a los propios transportes”, apuntó.

Adelantó que también se pondrán en marcha operativos y estrategias de supervisión para reforzar la seguridad en el manejo de estos vehículos.

La mandataria local añadió que la propuesta buscará apegarse también al plan que el gobierno federal y la secretaría de energía presentará próximamente en materia de regulación a los transportes de material peligroso.

La CDMX presionará a gasera

Clara Brugada anunció que la Fiscalía de la Ciudad de México ya estableció contacto con la empresa Grupo Silza, dueña de la pipa que provocó el accidente en La Concordia, y aseguró que vigilará que haga válidos los seguros y repare el daño a las víctimas y a la Ciudad por las afectaciones derivadas de la fuga de gas y posterior flamazo.

“Ahí hay responsabilidades y eso es lo más importante y lo digo categóricamente que esa es la tarea fundamental de la ciudad y que sabemos que la fiscalía está trabajando en ello”, afirmó.

La mandataria capitalina aclaró que el comité de solidaridad anunciado la semana pasada para administrar donaciones o recursos por la explosión de La Concordia entrará en vigor una vez que la empresa Silza haga las reparaciones de daños correspondientes, independientemente de los apoyos económicos que el gobierno de la Ciudad de México otorga a las víctimas.