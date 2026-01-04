Inicia tu semana de la manera correcta y sin multas de tránsito, este es el Hoy No Circula del lunes 5 de enero de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México.
Hoy No Circula lunes 5 de enero 2026: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?
¿Qué autos no circulan hoy?
Los autos que no pueden salir son:
Engomado amarillo;
Holograma 1 y 2;
Terminación de placas 5 y 6.
Los hologramas 0 y 00 están exentos de restricciones, así como:
- Taxistas.
- Motocicletas.
- Transporte público.
- Transporte de carga.
- Vehículos conducidos por trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado).
Estas restricciones fueron establecidas en los calendarios de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, así como el de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
El programa aplican de las 05:00 a las 22:00 horas para las 16 alcaldías de la CDMX, así como los siguientes municipios del Estado de México:
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Chicoloapan
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Rayón
- San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Temoaya
- Tenganfo del Valle de Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
Multa por no cumplir el Hoy No Circula
En el caso de la CDMX y la ZMVM, la multa por no cumplir con las restricciones vehiculares va e 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262.8 a 3,394.2 pesos. Los agentes de tránsito de la capital, así como policías municipales y personal de la Secretaría de Seguridad del Edomex pueden sancionar.
Así verificas que día circula tu carro con anticipación
La Sedema tiene una herramienta para conocer los días en los que un vehículo no puede circular durante los próximos seis meses. Para saber esta información, debes:
1. Acceder a https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/
2. Selecciona el holograma de tu vehículo y el último dígito de la placa en las casillas
3. Da clic en ‘Consultar’.
La Sedema establecerá qué días tendrás restricciones de circulación entre semana y el sábado. Puedes agregar las fechas a tu calendario y recibir la información por mensaje SMS a través de la Llave CDMX o con el número de celular.