Hoy No Circula sabatino, 3 de enero 2026: ¿qué vehículos no salen este primer sábado del mes?

¿Qué autos no circulan el sábado 3 de enero?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX determina que los automóviles cuya terminación de placa 1,2,5,7 y 9, no podrán circular el primer y tercer sábado de cada mes. Este programa se aplica de las 05:00 a 22:00 horas.

Holograma 2: No circula ningún sábado del mes.

Quinto sábado del mes: Solo se restringen los vehículos con holograma 2 y las placas foráneas.

Multas por no cumplir con el Hoy No Circula

Las multas que se estipulan por circular en un día que no te corresponde, puede conllevar a que adquieras una multa, que puede ir de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo cual se traduce a pagar de 2,262 a 3,394 pesos.

¿Dónde aplican el Hoy No Circula por primera vez en 2026?

Desde el 1 de julio de 2025, el Hoy No Circula también opera en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para autos con hologramas 1 y 2. Las multas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿Qué vehículos están exentos de circular?

1.- Tractores agrícolas.

2.- Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

3.- Motocicletas.

4.- Autos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

5.- Autos eléctricos.

6.- Autos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

7.- Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

8.- Los autos con matrícula de demostración y/o traslado.

9.- Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

10.- Vehículos que porten Holograma “Exento”.