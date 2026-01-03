El año nuevo llegó con la implementación de la primer contingencia ambiental por contaminantes derivadas de la pirotecnia que se usó durante los festejos; además que durante la mañana del 2 de enero se sintió un temblor de magnitud 6.5 que despertó a los habitantes de la CDMX y del Edomex. Además, de que poco a poco regresan vacacionistas por los principales puntos de acceso a la capital, por lo que los automovilistas tienen la duda de qué autos no circulan en el primer sábado del año; esto es lo que contempla el programa Hoy No Circula para este 3 de enero de 2026.
Hoy No Circula sabatino, 3 de enero 2026: ¿qué vehículos no salen este primer sábado del mes?
¿Qué autos no circulan el sábado 3 de enero?
La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX determina que los automóviles cuya terminación de placa 1,2,5,7 y 9, no podrán circular el primer y tercer sábado de cada mes. Este programa se aplica de las 05:00 a 22:00 horas.
Holograma 2: No circula ningún sábado del mes.
Quinto sábado del mes: Solo se restringen los vehículos con holograma 2 y las placas foráneas.
Multas por no cumplir con el Hoy No Circula
Las multas que se estipulan por circular en un día que no te corresponde, puede conllevar a que adquieras una multa, que puede ir de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo cual se traduce a pagar de 2,262 a 3,394 pesos.
¿Dónde aplican el Hoy No Circula por primera vez en 2026?
Desde el 1 de julio de 2025, el Hoy No Circula también opera en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para autos con hologramas 1 y 2. Las multas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
¿Qué vehículos están exentos de circular?
1.- Tractores agrícolas.
2.- Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
3.- Motocicletas.
4.- Autos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
5.- Autos eléctricos.
6.- Autos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
7.- Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.
8.- Los autos con matrícula de demostración y/o traslado.
9.- Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
10.- Vehículos que porten Holograma “Exento”.
11.- Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.
12.- Los que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.
13.- Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.
14.- Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.
15.- Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.
16.- Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.
17.- Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.
18.- Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.